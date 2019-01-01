الأهلي يُحدد موعد وصول يوسف بلايلي إلى جدة

نجم الجزائر قد يخوض مباراة الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد الأهلي السعودي موعد وصول لاعبه الجديد يوسف بلايلي إلى جدة لبدء مشواره مع الفريق.

وأفادت مصادر صحفية أن نجم الترجي التونسي سيصل السعودية يوم العاشر من سبتمبر القادم عقب ختام معسكر منتخب بلاده الجزائر الإعدادي لتصفيات كأس أفريقيا 2021.

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وكان جمال بلماضي المدير الفني لأبطال أفريقيا قد استدعى بلايلي ضمن 5 نجوم يلعبون في الدوري السعودي للمعسكر الإعدادي الذي سيتخلله مباراة ودية مع بنين ومباراة ودية أخرى لم يُحدد طرفها بعد.

وقد استدعي بجانب بلايلي كلًا من جمال بلعمري ومهدي تاهرات ورايس مبولحي وعز الدين دوخة، ويمتد المعسكر الإعدادي حتى العاشر من سبتمبر، مما يعني أن بلايلي سيتوجه إلى جدة بعد مغادرة المعسكر فورًا.

وعلى الأرجح، سيكون الظهور الأول لبلايلي مع الأهلي خلال مواجهة الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي ستُقام يوم الـ14 من سبتمبر الجاري.