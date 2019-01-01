المحمدي: الالتزام منح الأهلي الفوز أمام الفيحاء

الأهلي هزم الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في الدوري السعودي، ومدربه صالح المحمدي يتحدث عن الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد صالح المحمدي المدير الفني للأهلي السعودي أن التزام اللاعبين بتعليماته منحهم النقاط الكاملة أمام الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا يوم أمس على الفيحاء خارج ملعبه في المجموعة بثلاثة أهداف دون رد وهو الانتصار الثالث على التوالي للفريق منذ قاده المحمدي خلفًا لبرانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل عقب جمعه 4 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري السعودي.

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وتحدث المحمدي عقب المباراة قائلًا "حصلنا على 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، المباراة لم تكن سهلة والفيحاء فريق جيد ويلعب بأسلوب تكتيكي رائع".

أضاف "تعاملنا جيدًا مع المباراة ونجحنا في الحد من خطورة الفيحاء والسيطرة على مفاتيح لعبه. ركزنا على نقاط قوة فريقنا ونقاط ضعف المنافس الدفاعية واستطعنا التسجيل".

أتم "الأهلي فريق جيد جدًا ويمتلك خطًا هجوميًا قويًا ودفاعًا متميزًا، كنت قريبًا من الفريق في الفترة الماضية وعالجت الأخطاء السابقة".

يُذكر أن الأهلي تقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة في المركز الثاني و5 نقاط عن الهلال في الصدارة.