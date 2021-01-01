التنافس الأخير بين الشباب والأهلي .. قصة الدوري السعودي 2011-2012

يذكرنا الموسم الجاري بما حدث في 2012

يعيش الدوري السعودي هذا الموسم حالة مختلفة من المنافسة عن السنوات الأخيرة، إذ لم ينفرد الهلال والنصر بالتنافس على اللقب، بل ظهر فارسان جديدان هما الشباب والأهلي، وهما بجانب الزعيم يُمثلون مثلث الصدارة حاليًا ... موقف يُذكرنا بما حدث موسم 2011-2012 في دوري زين السعودي.

يتصدر الشباب حاليًا جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 38 نقطة، ويُطارده الهلال بفارق نقطتين ثم الأهلي بنقاطه الـ35 .. وسيلتقي الفريقان مساء الإثنين القادم ضمن الجولة الـ20 من البطولة.

الفريقان كما قلنا عاشا منافسة جادة وشرسة موسم 2011-2012، دعونا نعود بالذاكرة ونسترجع ما حدث آنذاك ..

ضربة البداية .. الشباب يصدم حامل اللقب

بدأ موسم 2011-2012 بعد سيطرة الهلال على لقب الدوري السعودي وفوزه به خلال الموسمين السابقين، وكان يبحث عن الثلاثية، فيما أنهى الشباب الموسم السابق في المركز الرابع والأهلي سادسًا.

بدأ الأهلي الموسم مع مدربه التشيكي الجديد كارل ياروليم، فيما قاد الشباب البلجيكي ميشيل برودوم، وقد واصل المدربان مشوارهما مع الفريقين حتى نهاية الموسم، وعلى أرض الملعب تواجد ناصر الشمراني في مقدمة هجوم الليوث فيما تولى فيكتور سيموز قيادة الهجوم الأهلاوي.

حققت الأندية الثلاثة، الشباب والأهلي والهلال، الفوز في الجولة الأولى من دوري زين السعودي، وغبر الليوث عن طموحاتهم جيدًا حين هزموا حامل اللقب على ملعبه بثنائية ناصر الشمراني في الجولة الثانية.

حصان أسود وصراع رباعي على الصدارة

سجل الأهلي دون خسارة صمد حتى الجولة الرابعة حين اصطدم بالهلال وسقط أمامه بالأربعة، فيما أوقف الاتحاد سلسلة انتصارات الشباب في الجولة الخامسة وفرض عليه التعادل 2-2، وبعد انتصاره على التعاون عاد الفريق العاصمي وفرط بنقطتين جديدتين بالتعادل مع النصر.

شكل الصدارة بعد نهاية الجولة الثامنة كان بتواجد الشباب والاتفاق في الصدارة بـ20 نقطة ثم الهلال بـ19 والأهلي بـ17، وكان واضحًا أن الصراع سيكون بين هذا الرباعي لو واصل فارس الدهناء انطلاقته المفاجئة للجميع، إذ تواجد النصر خامسًا برصيد 12 نقطة فقط.

حقق الشباب سلسلة من الانتصارات تواصلت من الجولة التاسعة حتى الـ12، والمثير أن الأهلي والهلال حظيا بنفس تلك السلسلة.

بدأ الاتفاق هنا ينسحب من الصراع تدريجيًا، تراجع إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما تصدر الشباب بـ32 ثم الهلال بـ31 وجاء الأهلي ثالثًا بنقاطه الـ29.

ختام الذهاب .. الشباب بطلًا للشتاء

كان لقاء القمة المنتظر بين الأهلي والشباب في جدة ضمن الجولة الـ13 من دوري زين السعودي، لم يكن تحديًا على صعيد الفريقين فقط بل كذلك الهدافين فيكتور سيموز وناصر الشمراني.

جاء اللقاء مثيرًا وقويًا ونديًا للغاية، وقد كاد الشباب أن يعود إلى الرياض بانتصار ثمين جدًا بهدف الشمراني لكن سيموز خطف هدف التعادل القاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتنتهي القمة بالتعادل 1-1، وفي قمة أخرى لم يستطع الهلال الاستفادة مما حدث في جدة وتعادل مع الاتفاق 2-2.

تُوج الشباب بتلك النتائج بطلًا للشتاء، وانتظر الجميع انطلاق مرحلة الإياب وما سيحدث خلالها.

انطلاقة الإياب .. انتفاضة الأهلي وتراجع الهلال وصمود الشباب

انتفض الأهلي بقوة عند الجولة الـ14 واستطاع الفوز بـ9 مباريات من الـ10 التالية بما في ذلك انتصاره المهم على الهلال 1-0 في الجولة الـ17 ... لم يُفرط الراقي سوى في نقطتين بتعادله مع الفتح.

تعادل الشباب مع الأهلي في الجولة الـ13 تلاه فقدان 4 نقاط إضافية بتعادلين مع الفيصلي ثم الهلال، لكنه استعاد مستواه بعد ذلك وحقق 8 انتصارات متتالية.

الهلال على الجانب الآخر بدأ بالفوز على هجر لكنه فقد 7 نقاط متتالية بتعادلين وخسارة أمام الأهلي، وهنا تدخلت الإدارة وأقالت المدرب توماس دول وتعاقدت مع التشيكي إيفان هاسيك، وحتى الجولة الـ24 حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل.

وصلنا الجولة الـ24 وكان الشباب في الصدارة بـ59 نقطة يُطارده بقوة الأهلي بفارق نقطة واحدة، فيما تراجع الهلال للمركز الثالث برصيد 52 نقطة وقد بدا واضحًا أنه انسحب من الصراع مبكرًا.

جولات الحسم .. سقوط المتصدرين

الجولة الـ24 جاءت غريبة للغاية، إذ شهدت السقوط الأول للأهلي بعد تعثره أمام الهلال في الجولة الرابعة، وذلك بخسارته أمام جاره الاتحاد في ديربي جدة 1-0، ولم يستغل الشباب ذلك واكتفى بالتعادل السلبي مع الاتفاق، فيما سحق الهلال الفتح 5-0 وقلص الفارق مع الصدارة إلى 4 نقاط لكن الوقت كان قد فات ليعود إلى المنافسة.

الجولة قبل الأخيرة تضمنت لقاء قمة بين الشباب والنصر، تمنى الجمهور الأهلاوي تعثر الليوث لكن اللقاء انتهى بنتيجة ساحقة لصالحهم، 3-0، ليُحافظ على الصدارة بنفس الفارق بعد انتصار الأهلي والهلال.

الجولة الأخيرة .. قمة نهائي الدوري وبطل دون خسارة

الجولة الأخيرة كانت منتظرة وحاسمة للغاية في الصراع بين الشباب والأهلي، وقد شاء القدر أن تشهد مباراة الفريقين معًا ... لم تكن مباراة دوري، بل كانت نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

أقيم اللقاء في 14 إبريل 2011 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، كان الأهلي بحاجة للفوز فقط لينتزع اللقب فيما كانت آمال الشباب بالفوز أو التعادل وإلا سيكون طريق العودة إلى الرياض حزينًا للغاية.

اللقاء جاء نديًا وصعبًا للغاية، وقد غلب عليه التوتر، خاصة بعدما نجح ناصر الشمراني في إحراز هدفه الـ21 في الدوري والأول في المباراة عند الدقيقة الـ19، وبعد محاولات جادة من أصحاب الملعب نجح تيسير الجاسم في الوصول للتعادل عند الدقيقة الـ75 لتشتعل الدقائق الـ15 الأخيرة من اللقاء.

14 ابريل

في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٢ حقق الشباب بطولة الدوري بلا خسارة ضد الاهلي بعد موسم عظيم وتاريخي

- ليلة لن تنسى ❤️ pic.twitter.com/7LJT4qdjHE — زياد محمد (@Zeyad_shfc) April 13, 2020

حاول الأهلي الوصول لهدف الفوز والتتويج لكنه لم يستطع وخسر لاعبيه حسن الراهب ومحسن العيسى عند الدقيقتين 83 و93 بالبطاقة الحمراء.

انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 وتتويج الشباب بلقب الدوري السعودي للمرة السادسة في تاريخه والمثير أنه حققه دون أي خسارة، وهو اللقب الأخير له، وقد توج هدافه وهداف الأهلي الشمراني وسيموز بلقب الهداف بـ21 هدفًا لكليهما.

تلك كانت قصة موسم 2011-2012 الذي شهد آخر تنافس بين الأهلي والشباب على لقب الدوري السعودي، تُرى هل يتكرر السيناريو هذا الموسم، أم يكون للهلال رأيًا آخر؟