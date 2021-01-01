هل يُمنع؟ .. منتخب مصر يُهدد مشاركة حجازي في مباراة الاتحاد والهلال

المنتخب المصري استدعى مدافع الاتحاد للمباراتين القادمتين

يبدو أننا على أعتاب أزمة كبيرة تخص المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، إذ بات مهددًا بالغياب عن مواجهة فريقه أمام الهلال يوم 9 إبريل القادم بسبب استدعائه لتمثيل منتخب بلاده في مباراتي مارس الجاري.

حجازي، الذي يُعد أحد العناصر الرئيسية في تشكيل العميد والمصنف أفضل مدافعي الدوري السعودي هذا الموسم، واحد من 6 لاعبين محترفين خارج مصر قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ضمهم للمعسكر القادم، والذي سيتخلله مباراتان حاسمتان في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري.

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الحكومة السعودية كانت قد أعلنت تعليق دخول الأجانب القادمين من مصر و19 دولة أخرى بدءًا من 3 فبراير الماضي، ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، ويُستثنى من ذلك الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وحال حصول اللاعب على استثناء لدخول الأراضي السعودية عقب نهاية مباراة مصر وجزر القمر يوم 29 مارس، سيضطر للخضوع لفترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يومًا، مما يعني أنه لن يكون قادرًا على خوض مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الناقد الرياضي جمال عارف وخلال تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد طالب إدارة الاتحاد بعدم السماح لحجازي بالانضمام للمنتخب المصري خوفًا من فقدانه خلال المواجهة الكبرى، مؤكدًا أن النادي يحق له ذلك طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة باستدعاء اللاعبين لمنتخبات بلادهم خلال فترة جائحة كورونا.

فيفا كان قد سمح للأندية بمنع لاعبيها من الانضمام للمنتخبات في حالة وجود قيود سفر إلى أو من موقع آخر أو في حالة عدم منح استثناء للاعبين من قبل السلطات المعنية.

عارف تحدث قائلًا "الاتحاد عليه أن يمنع حجازي من اللعب مع المنتخب المصري، هو بحاجة له واللاعب ملك له وهو أولى به، فيفا سمح له بذلك وعليه استخدام ذلك الحق".

أتم "الاتحاد عليه أن يصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لأن اللاعب مهم جدًا له خاصة أمام الهلال، خدمة منتخب بلاده مهم بالطبع لكن تبقى الأولوية للاتحاد لأنه من يدفع له راتبه".

يُشار إلى أن بعض المصادر تتحدث عن إمكانية منح السلطات السعودية استثناءً خاصًا للاعبي أندية الدوري السعودي بالإعفاء من فترة الحجر الصحي وفق إجراءات محددة، خاصة في ظل توجه عديد اللاعبين للعب مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي القادمة.