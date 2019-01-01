الدوري التونسي | تعادل مثير بين الترجي والبنزرتي والنجم الساحلي يقتنص الفوز أمام الأفريقي

الصفاقسي فشل في استغلال تعثر الترجي..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت الجولة الـ13 بالدوري التونسي مباراتي قمة بين الترجي والبنزرتي، والنجم الساحلي ضد الأفريقي.

البداية مع مواجهة الترجي أمام البنزرتي، على ملعب 15 أكتوبر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

طه ياسين الخنيسي بدأ التسجيل أولًا لفريق الدم والذهب في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، لكن إبراهيما أوتارا عادل النتيجة مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

وفي الدقيقة 81 من عمر اللقاء، جاء الخنيسي بهدف الفوز للترجي من رأسية رائعة، بعدما استلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وكاد يوسف البلايلي أن يقتل المباراة ويسجل هدف ثالث للترجي عقب هدف الخنيسي بعدما انفرد بحارس المرمى إلا أن الدفاع البنزرتي تدخل في الوقت المناسب واستخلص الكرة قبل تسديدها، ليقود البنزرتي هجمة مرتدة خطيرة، نجح منها أليون سيسيه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 بعدما استلم عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى الخالي مستغلًا خروج خاطئ من حارس باب سويقة.

وقبل صافرة النهاية، نشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين في ظل اشتعال الدقائق الأخيرة من اللقاء، التي سيطر عليها البنزرتي، لكن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

التعادل حافظ للترجي على الصدارة برصيد 30 نقطة، بينما يأتي البنزرتي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

المباراة الثانية، جمعت النجم الساحلي بالأفريقي، على ملعب المنزه، وحسمها جوهرة الساحل لصالحه بهدف نظيف.

هدف اللقاء الوحيد سجله زياد بوغطاس للنجم في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد النجم إلى النقطة 24 محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأفريقي عند النقطة 17 في المركز السابع.

📍ملعب المنزة



قمة الدوري التونسي بين الإفريقي والنجم الساحلي تنتهي لمصلحة إيتوال بهدف زياد بو غطاس. 🌟🇹🇳



الفريق الساحلي ارتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق العاصمة عند 17 نقطة سابعًا.



(📸: @ESS_Officiel) pic.twitter.com/oyCU9P8SG2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، وقع الصفاقسي في فخ التعادل أمام اتحاد بن قردان بهدف لكل فريق، على ملعب 7 مارس.

حمزة المثلوثي تقدم أولًا للسي أس أس في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وبعدها بـ11 دقيقة أدرك بن قردان التعادل عن طريق شهاب الزغلامي.

التعادل حرم الصفاقسي من الانقضاض على الصدارة، ليحتل الوصافة برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن القمة، بينما يأتي اتحاد بن قردان في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.