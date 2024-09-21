الدوري الإنجليزي لن ينتظر.. ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو ليني يورو مع ألفونسو ديفيس!

الظهير الأيسر الكندي ارتبط بريال مدريد منذ وقت طويل

لا يريد ريال مدريد على وجه الإطلاق تكرار سيناريو "ليني يورو" مع الكندي ألفونسو ديفيس، الذي يريد أن يدعم جبهته اليسرى بحلول الصيف المقبل.

الفكرة العامة لدى ريال مدريد في هذه الصفقة، هي انتظار وصول ديفيس بالمجان، في ظل وصول المفاوضات بين اللاعب الكندي وناديه بايرن ميونخ حول تجديد العقد إلى طريق مسدود.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا التزم بكلمة مع ريال مدريد بأنه سيصل الموسم المقبل بالمجان وفقًا لصحيفة "ريليفو" لكن ريال مدريد يخشى أن يظن ضمان الصفقة قبل وقت كبير من إتمامها.

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لقد حدث هذا بالضبط مع ليني يورو، الذي أثبت لريال مدريد ولاءه أكثر من مرة أمام عروض عديدة، لكن في الوقت الأخير كان عليه أن يقبل العرض الخرافي من مانشستر يونايتد.

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في حالة ديفيس، يبدو عمالقة الدوري الإنجليزي طامحين في الحصول على واحد من أفضل فرص سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولذلك يريد ريال مدريد أخذ كافة الضمانات وتسريع وصول الكندي إلى صفوفه.