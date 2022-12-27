الدوري الإنجليزي | تشيلسي يحقق أول انتصار بعد كأس العالم

عودة قوية من البلوز بعد كأس العالم

استطاع نادي تشيلسي تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول للبلوز جاء في الدقيقة 16 من خلال المهاجم الألماني كاي هافيرتس وبصناعة من الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

وعاد هافيرتس لمساعدة البلوز على التسجيل، ولكن هذه المرة من خلال صناعة الهدف الثاني لتشليسي، الذي سجله صانع الألعاب ماسون ماونت في الدقيقة 24.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة 24 في المركز الثامن، فيما يتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.