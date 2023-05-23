الدوري الإسباني يستبدل علم أوكرانيا برسالة جديدة لفينيسيوس جونيور

دعوة للتضامن مع النجم البرازيلي

قام الدوري الإسباني بالتضامن مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بعد أزمة العنصرية الأخيرة التي عانى منها اللاعب.

فينيسيوس تعرض لهجمة شرسة من جماهير فالنسيا يوم الأحد الماضي، بعد قيام جماهير الخفافيش بتوجيه إساءات عنصرية متكررة تجاه نجم ريال مدريد الذي حاول مغادرة الملعب في حالة شديدة من التأثر.

رابطة الليجا بدأت التحرك سريعًا ببعض الإجراءات، كان منها تغيير حملة التضامن مع أوكرانيا في صراعها العسكري مع روسيا، بدعم فينيسيوس بجملة "لا للعنصرية" ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري.

وظهرت هذه الحملة الجديد خلال بث مباراة سيلتا فيجو مع جيرونا بالجولة الحالية من الليجا، بالإضافة لمواجهة ريال سوسييداد مع ألميريا، ومن المقرر ظهورها بباقي المباريات.

يذكر أن ريال مدريد قام بالتضامن مع فينيسيوس في بيان رسمي مناهض للعنصرية، كما تلقى اللاعب العديد من رسائل الدعم من مختلف الشخصيات بمختلف أنحاء العالم.