الدوري الأوروبي | ليفربول بالعلامة الكاملة ونجم لوكاكو يسطع مع روما وسقوط أياكس

نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي...

انتهت مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات للدوري الأوروبي، والتي شهدت فوز ليفربول على حساب تولوز بخماسية، وحسم روما لصدارة مجموعته.

في المجموعة الأولى، من البطولة فاز فرايبورج على تبولا، ليصل إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة بالتساوي مع وست هام، الذي خسر من أولمبياكوس.

بينما واصل أياكس نزيف النقاط في المجموعة الثانية، وخسر من برايتون، الذي وصل إلى المركز الثاني بأربع نقاط، خلف مارسيليا المتصدر بخمس نقاط.

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وفي المجموعة الثالثة انفرد ريال بيتيس، بالصدارة بعد فوزه على ليماسول، ووصل إلى النقطة السادسة، واشتعل الصراع على المركز الثاني بين سبارتا براج ورينجرز.

وابتعد أتالانتا بصدارة المجموعة الرابعة، بعد وصوله للنقطة السابعة، ويأتي خلفه كل من شتورم جراتس، وسبورتينج لشبونة بأربع نقاط لكل منهما.

وحصد ليفربول العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة، بعد الفوز على تولوز بخماسية، وفاز سان جلوزي على لاسك، ليضمن المركز الثاني بأربع نقاط.

واشتعل الصراع في المجموعة السادسة، إذ يتصدر رين الترتيب بست نقاط، وياتي خلفه باناثينايكوس، بأربع نقاط ثم فياريال بثلاث نقاط.

وتألق لوكاكو، وقاد روما إلى تحقيق الانتصار على سلافيا براج ليحقق ذئاب العاصمة الإيطالية العلامة الكاملة، ويتجمد رصيد براج عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

وفي المجموعة الأخيرة، حقق باير ليفركوزن العلامة الكاملة، وجاء خلفه كارباج بست نقاط، ثم مولده في المركز الثالث بثلاث نقاط.