خلع قناعه ووعدهم باللقب الأوروبي .. جلطة سراي يقدم أوسيمين للجماهير بفيديو استثنائي

الكشف عن راتب النسر النيجيري خارج نابولي

أعلن نادي جلطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، قادمًا من نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

واستغل جلطة سراي، امتداد الميركاتو في تركيا إلى يوم 13 سبتمبر الجاري، ليتدخل ويخطف أوسيمين، بعد جدل كبير أحاط بمصير المهاجم النيجيري، الذي كان قريبًا من الأهلي السعودي أو تشيلسي الإنجليزي.

القصة الكاملة لصفقة انتقال أوسيمين إلى جالطة سراي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب الرسمي لنادي جلطة سراي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو استثنائي مدته دقيقة ونصف لتقديم أوسيمين لجماهير النادي، حيث بدأ بحفل في أحد الملاهي الليلية والكل يرقص ويغني ومع انقطاع التيار الكهربائي يسود الظلام ويخرج أوسيمين مرتديًا قناع الوجه الطبي، ليفاجئ ضيوف الحفل.

ويستكمل مقطع الفيديو، بتوجه أوسيمين إلى منتصف الحفل حيث يتواجد كأس بطولة الدوري الأوروبي، ويشير إليه النسر النيجيري قائلًا: "نحن الأفضل"، قبل أن يترك قناعه الشهير بجوار الكأس.

ووفقًا لتقارير صحفية، سيحصل أوسيمين خلال موسم الإعارة على 6 ملايين يورو، وهو راتب أقل بكثير من راتبه في نابولي، حيث كان يحصل على 10 ملايين بموجب عقده الأخير، لكنه فضل الذهاب لتركيا حتى يتخلص من جحيم النادي الإيطالي، بعدما تم استبعاده من قائمة أنطونيو كونتي للفريق.

ويشارك جلطة سراي (بطل الدوري التركي)، في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يخوض في مرحلة الدوري 8 مباريات أمام أندية باوك سالونيكا، ريجاس فوتبولا سكولا، إلفسبورج، توتنهام هوتسبير، إي زد آلكمار، مالمو، دينامو كييف، أياكس أمستردام.