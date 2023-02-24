ميسي وبوسكيتس إلى الدوري الأمريكي؟

يسعى نادي إنتر ميامي الأمريكي، للتفاوض مع كلًا من ليونيل ميسي، وسيرجو بوسكيتس.

وينتهي عقد ميسي وبوسكيتس الحالي، مع كلًا من باريس سان جيرمان، وبرشلونة على الترتيب، في صيف 2023.

وفي تصريحات ل The Times ، قال فيل نيفيل، مدرب إنتر ميامي:" نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم، إلى نادينا، وميسي وبوسكيتس هما اللاعبان اللذان برزا أكثر في السنوات الأخيرة".

وأضاف:" إنهم لاعبون رائعون، وسيظلون مؤثرون بشكل كبير لأنديتهم، وبالنسبة للدوري الأمريكي، سيكون ذلك بمثابة تغيير لقواعد اللعبة".

وأردف:" منذ أن انضممت إلى النادي هنا، ودائمًا ما يرتبط اسمه باللاعبين الكبار، أمثال راموس وداني ألفيش، وليفاندوفسكي، وويليان، وسيسك فابريجاس، وسواريز، والآن لدينا فرصة لجلب النجوم الذين لذين يقعون خارج سقف رواتب الدوري".

الجدير بالذكر أن اسم ميسي يرتبط بالانتقال إلى الفريق السعودي، الهلال، براتب سنوي ضخم يبلغ 300 مليون دولار، كما لا يزال تواجد بوسكيتس في برشلونة، مهمًا لتشافي.