إصابة في الإحماء تُبعد تشيزني عن مواجهة سامبدوريا

البولندي كان جاهزاً لخوض مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا لكن إصابة طارئة أبعدته عن المباراة

تلقى يوفنتوس صدمة قوية قبل مباراته مع سامبدوريا بالدوري الإيطالي لهذا الأسبوع، بإصابة حارسه البولندي فويتشيك تشيزني.

حارس يوفي دخل التشكيل الأساسي للمدرب ماسيميليانو أليجري بشكل طبيعي، وكان جاهزاً لخوض اللقاء.

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ومن سوء حظ البولندي تعرض لإصابة خلال عملية الإحماء، ليتقرر غيابه عن المواجهة الهامة.

وهو ما دفع أليجري للاعتماد على الحارس الاحتياطي ماتيا بيرين بدلاً منه.

📅 في مثل هذا اليوم من عام 2009، سجل فرناندو توريس هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



🔥 أصبح أسرع لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفاً في المنافسة 🔴 pic.twitter.com/bYyT8Q5L4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

ولم يتحدد حتى الآن نوع الإصابة التي يعاني منها تشيزني، في انتظار إجراء بعض الفحوصات الطبية بعد المباراة.

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وفي حالة تعرض بيرين هو الآخر لأي إصابة، لن تكون مشكلة كبيرة لأليجري، بتواجد كارلو بنسوليو على دكة البيانكونيري.

يوفنتوس يخوض المباراة وهو على صدارة الدوري، وفي رصيده 50 نقطة بفاررق 9 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه.