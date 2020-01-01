الدوري الإنجليزي يطالب الحكومة بعودة الجماهير

بوجود تعهد بالحفاظ على كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا

أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، رسالة مفتوحة إلى حكومة المملكة المتحدة، من أجل السماح بعودة الجماهير للملاعب في أقرب فترة ممكنة.

منافسات البريميرليج توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تعود مرة أخرى في يونيو بدون جماهير، ليستمر الوضع كما هو عليه حتى الآن.

حالة من التفاؤل سادت مع بداية الموسم الجديد حول عودة الجمهور في شهر أكتوبر الجاري، ولكن الظروف التي تعانيها بريطانيا بسبب الوباء، دفعت الحكومة لتأجيل هذه الخطوة.

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وجاءت الرسالة التي أصدرها البريميرليج كالتالي:"بعد تنظيم كل مسابقات السيدات والرجال بصورة جيدة، أثبتنا مقدرتنا على خوض المباريات بأمان".

وأضافت اللجنة المنظمة للبطولة:"كلما تمكنا من العودة مبكرة، كلما أسرعنا في لم شمل المجتمعات ودعم الوظائف المحلية وسبل العيش والأعمال الإقليمية وكذلك الاقتصاد الوطني".

وتابعت:"سنواصل حث الحكومة على السماح لنا بإعادة المشجعين بأمان إلى الملاعب، بعد عودة أماكن الموسيقى والفنون لتنظيم الأحداث بشكل تدريجي".

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واستكملت:"يمكن تعديل بيئات الاستاد وكذلك إدارة الإجراءات الخاصة بفحص المتفرجين بعناية، وطلب ارتداء الأقنعة والكشف على درجات الحرارة، وتعزيز كل ممارسات التنظيف للحد من انتشار الفيروس".

جدير بالذكر أن الرسالة وقعها ممثلون من الدوري الإنجليزي للرجال، اتحاد كرة القدم، وكذلك اتحاد كرة القدم للسيدات.