الدوري الإنجليزي قد يحرم برشلونة من أبرز نجومه الشباب

الأمر في يد كيكي سيتين الآن..

يواجه برشلونة خطر فقدان رامون رودريجيز "مونشو" أحد أهم نجوم فريق البرسا ب خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما جذب اهتمام أندية كثيرة من مختلف الدوريات الأوروبية.

مونشو ينشط كلاعب منتصف ملعب متعدد الاستخدامات، وقد خاض هذا الموسم مع رديف النادي الكتالوني أغلب المباريات وظهر بمستوى فذّ جعله هدفًا لعدد من الأندية في الميركاتو المقبل.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن صاحب الـ20 عامًا محط أنظار ناديي بورنموث وبرايتون على وجه التحديد، بينما هناك اهتمام من أندية من البوندسليجا والليجا والسيري آ أيضًا.

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عقد مونشو في كتالونيا ممتد حتى صيف 2021، وتملك إدارة البلوجرانا الحق في تجديد العقد لعامين إضافيين، لكن رحيله من بقائه في كامب نو حاليًا متوقف على قرار من المدرب كيكي سيتين.

صاحب الـ63 عامًا صعّد مونشو للتدرب رفقة الفريق الأول في الفترة المقبلة، وفي حال أن نجح اللاعب في إقناعه فسيمنحه فرصة البقاء في برشلونة الموسم المقبل.

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أما إن وجد مونشو أن فرصه ضئيلة ولا مكان له في كتيبة سيتين، فإنه منفتح على مغادرة برشلونة سواءً على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي إلى أحد المهتمين بالظفر به.

الجدير بالذكر أن برشلونة يبحث حاليًا عن بديل لسيرجيو بوسكيتس في منتصف الملعب، كما لم يظهر فرينكي دي يونج بالمستوى المتوقع مع كثرة إصابات أرتور، ما يفتح الباب أمام مونشو للمشاركة إن نجح في إثبات نفسه.