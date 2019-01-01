الدوري الإنجليزي: هل سيغيب صلاح عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، هل سيعود محمد صلاح وأليسون لصفوف الريدز أم لا؟

ندى الشافعي

يستقبل مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول في أولد ترافورد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، حيث سيخوض الجانبان أول ديربي شمالي غربي في هذا الموسم في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسافر الريدز إلى مانشستر وهو متزعم الدوري ويتمتع ببداية قوية جداً لهذا الموسم، حيث لم يخسر أي نقطة واحدة حتى الآن، في حين يقدم الشياطين الحمر حالياً أسوأ بداية له على الإطلاق في موسم من البريميرليج.

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هل يلحق صلاح وأليسون بمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول؟

وسيدعم فريق يورجن كلوب بالثلاثي العائد من الإصابة وهم حارس المرمى الأول أليسون والنجم محمد صلاح و المدافع جويل ماتيب وسيكونوا جاهزين لنزال يوم الأحد.

غاب اللاعب البرازيلي الدولي من اللعب منذ فوز الريدز على نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية، حيث أجبر على مغادرة الملعب بسبب إصابة في الكاحل، وتم استبداله بالحارس أدريان الذي احتفظ بسجل مثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من المتوقع أن يكون البديل في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد رغم غياب أليسون أكثر من شهرين عن الملاعب.

قدم حارس المرمى الأول لمنتخب السليساو نفسه كواحد من نجوم حراسة المرمى في اللعبة منذ انتقاله إلى أنفيلد في 2018 من روما، ولم يغب عن مباراة واحدة في الدوري قبل إصابته في 9 أغسطس.

وفي الوقت نفسه تم منح صلاح الضوء الأخضر للمشاركة يوم الأحد على الرغم من المخاوف المحيطة بعد إصابته على يد حمزة تشودري في مباراة ليستر سيتي، والذي أجبر المصري على الخروج من الملعب.

أكد ليفربول أن عمليات الفحص الأولية لم تظهر أي إصابة كبيرة غير التواء الكاحل الأيسر دون أي تلف أو كسر في الرباط، كما أن المصري لم ينضم لمنتخب بلاده خلال فترة الاستراحة الدولية مما أعطاه وقتًا إضافيًا للراحة والتعافي.

ماتيب هو ثالث اللاعبين الذين سيعودون للعب مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة التي لحق بها أمام شيفيلد يونايتد في سبتمبر مما أدى به إلى تفويت مباريات ضد ريد بول سالزبورج وليستر سيتي.

وقال المدافع يوم الخميس "لقد عدت إلى التدريب وآمل أن أظل لائقًا". "عدت إلى التدريب وأشعر أنني بحالة جيدة. بالطبع، إذا كانوا بحاجتي، سأكون هناك."

وأضاف: "الإصابات [تحدث] للاعب. لقد عدت الآن، وآمل أن أظل لائقًا وأن أتمكن من التركيز على الإيجابيات ".

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إصابات مانشستر يونايتد ضد ليفربول

من ناحية أخرى لم يحالف أوله جونار سولشار الحظ في إصابات فريقه، ومن المقرر أن يكون بدون حارس المرمى ديفيد دي جيا وبول بوجبا في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

خرج الإسباني من أرض الملعب خلال مباراة الماتادور في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 ضد السويد يوم الثلاثاء بسبب تقلص في العضلة، في حين غاب الفرنسي عن خمس من مباريات الشياطين الحمر الماضية بسبب إصابة في الكاحل.

تغيب بوجبا عن اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، حيث سافر إلى دبي لاستكمال علاجه.

وقال سولشار يوم الخميس "ديفيد بحاجة إلى فحص." "اعتقد أنه سيغيب عن الفريق. يبدو الأمر كذلك إذا حكمنا من الليلة الماضية، لذا فهو واحد من تلك الأشياء ".

سيتم استبدال دي خيا بحارس المرمى البديل سيرخيو روميرو الذي سيكون أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد ليفربول.

وقال النرويجي عن اللاعب الفرنسي الدولي "أصيب بول بجروح وعاد وعمل بجد. لقد عاد ولعب مباراتين وربما تحامل على نفسه"، وأضاف: "لقد أجرى فحصًا بعد مباراة أرسنال، وربما احتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، لذلك أتمنى ألا يأخذ وقتاً طويلًا، لكن أن يلحق بهذه المباراة لا."

هذه الغيابات تمثل ضربة قاصمة لمانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز متأخر ب15 نقطة خلف ليفربول بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من آخر أربع مباريات وخسر مبارتين.

سوف يكون سولشار قادرًا على الدفع بأنتوني مارسيال، ولوك شو، وآرون وان بيساكا الذين من المقررعودتهم من الإصابة.