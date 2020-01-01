الدوري الإنجليزي بدون جماهير منعاً لانتشار كورونا

التأثير السلبي مستمر على الأحداث الرياضية

يواصل فيروس كورونا المنتشر الفترة الأخيرة، ضربه وتأثيره الكبير على مختلف الأحداث الرياضية وكرة القدم تحديداً بمختلف أنحاء العالم، بل وأصاب بعض اللاعبين أبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

الفيروس تسبب في تعطيل النشاط الكروي في إيطاليا حتى شهر إبريل، وإقامة بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا بدون جماهير، وإلغاء مواجهتين بالدوري الأوروبي.

الأمر وصل كذلك للدوري الإنجليزي، بعد تأجيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي أمس الأربعاء، بعد وضع لاعبي المدفعجية تحت الحجر الصحي، لاختلاطهم برئيس أولمبياكوس المصاب بالمرض.

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صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن الـ24 ساعة القادمة، ستكون حاسمة بشكل كبير في شكل مسابقة البريميرليج على مدار شهر مارس الجاري.

وأوضحت أن الاحتمال الأكبر الآن، هو إقامة المباريات المقبلة بدون جماهير وليس تأجيلها، تماشياً مع توصيات الحكومة الإنجليزية بتفادي التجمعات.

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ومن المقرر أيضاً إغلاق جميع الحانات الخاصة بالجمهور لمتابعة المباريات الخاصة بالبطولة، لمنع انتشار الفيروس الذي تم إعلانه كوباء عالمي هذا الأسبوع.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ57 بعد 29 جولة.