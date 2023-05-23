يعرفني شخص أو اثنان .. إرلينج هالاند يكشف كيف تغيرت حياته في مانشستر سيتي!

إرلينج هالاند يرى أن حياته تغيرت بشكل كبير منذ انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي..

يرى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي والتألق مع فريق المدرب بيب جوارديولا حرمه من أن يعيش حياة طبيعية.

مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، ويعد هالاند هو القطعة الرئيسية في فوز فريق ملعب "الاتحاد" باللقب هذه المرة، بعدما سجل 36 هدفًا في موسمه الأول بـ"البريمييرليج".

هالاند قال في مقابلة مع النسخة النرويجية من خدمة "Viaplay" للبث الرقمي: "أعتقد أن هناك شخصًا أو شخصين أكثر يعرفون من أنا الآن، لذلك من الصعب جدًا القيام بالكثير من الأشياء العادية، لكن هكذا هي حياتي الآن، لن أشكو منها".

وعن كيفية تغير حياته اليومية، قال النرويجي: "أنا لا أفعل الأمور بشكل مختلف كثيرًا، لكنني أقضي المزيد من الوقت في العلاج الطبيعي".

وأضاف: "لقد تغيرت الحياة، لا يمكنني العيش بشكل طبيعي بعد الآن، هذا ما هو عليه الحال الآن".

وتابع: "أحاول أن أكون نفسي بقدر ما أستطيع كل يوم وأن يكون حولي أشخاص طيبون وصادقون ولطفاء، أعتقد أن هذا هو المفتاح، هذا بالضبط ما لدي، ولا يزعجني كثيرًا".

واختتم هالاند: "أنا أشاهد كرة القدم كثيرًا بالطبع، لكن لا أشاهد مبارياتي معادة أبدًا، كثير من الناس يفعلون ذلك، لكنني لا أفعل، أعتقد أن الأمر يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التفكير وما إلى ذلك".