الدوري الإنجليزي الممتاز يفسخ أكبر عقد بث خارجي في تاريخه

الصين وراء العملية التاريخية وكورونا وراء فسخها

أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر عقد تلفزيوني خارجي له مع خدمة البث الصينية PPTV ليفشل البريميرليج في مواصلة التوسع خارج إنجلترا.

وكان من المفترض أن تدفعPPTV 564 مليون جنيه استرليني للحصول على حقوق بث جميع مباريات الدوري الممتاز البالغ عددها 380 مباراة في الموسم الواحد في الصين.

وكان هذا العقد يمتد لـ 3 سنوات بين عامي 2019 حتى 2022 حيث كانت ستكون فرصة لتوسيع بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الصين وشرق أسيا.

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ولكن كل شيء انتهى بسبب فيروس كورونا الجديد، حيث فشلوا في سداد الدفعة الأولى البالغة 160 مليون جنيه استرليني، للدوري الإنجليزي الممتاز في مارس الماضي.

ولكن اليوم، أكد الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي فسخ العقد مع PPTV، حيث لم يتم دفع القسط الأول حتى الآن أي بعد 6 أشهر من موعده

وجاء في نص البيان: “يؤكد الدوري الإنجليزي الممتاز أنه أنهى اليوم اتفاقياته الخاصة بتغطية الدوري الإنجليزي الممتاز في الصين مع المرخص له في تلك المنطقة"

وكانت PPTV تتطلع إلى إعادة التفاوض بشأن الصفقة ، في وقت خسرت فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل ما يزيد عن 500 مليون جنيه استرليني بسبب فيروس كورونا.

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يذكر أن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يستعد للبدء حيث سينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري وسط ترقب عالمي كبير للبطولة الأقوى والأغلى في العالم.