الدوري الإنجليزي: العودة آمنة ونبحث سبل احتفال ليفربول باللقب

ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يؤكد أن العودة للمباريات ستكون آمنة في الفترة المقبلة ويبحث سبل تتويج ليفربول باللقب.

كشف ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أن العودة في الفترة المقبلة لمباريات كرة القدم ستكون آمنة بشكل كامل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها إنهم يبحثون في الوقت الحالي سبل احتفال البطل المنتظر ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال ماسترز: "لقد بدأنا في أخذ الخطوات الأولى بالفعل، الأمر عظيم أن نرى نجوم كرة القدم في التدريبات من جديد، هذا مذهل بالنسبة للجميع بما فيهم الجماهير".

المزيد من الفرق

وأضاف عن تحديد الفرق الهابطة: "حتى تتناقش جميع الأطراف في ذلك الأمر، بما فيها الاتحاد الإنجليزي والأندية لا يمكنني أن أعلق على هذا الأمر".

وأكمل: "لو لم نكن مقتنعين بقدرتنا على العودة لكرة القدم بشكل آمن تمامًا لما كنا قد أعدنا التدريبات من جديد في الفترة الماضية، لقد اتخذنا الخطوة الأولى بالفعل".

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وأنهى تصريحاته: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا حتى نعيد التدريبات من جديد بشكل آمن، ولدينا قناعة أن العودة ستكون آمنة كما نناقش السلطات في فكرة اللعب على ملاعب الفرق دون تغييرات، ونفكر في طريقة لتقديم اللقب".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.