خالد عيسى: ديربيات الإمارات افتقدت للندية والتحدي بين اللاعبين والجماهير مؤخرًا

حارس مرمى العين كان نجم مواجهة الوحدة

نجح العين في حسم كلاسيكو الإمارات أمام الوحدة خارج ملعبه لصالحه بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد تُوج حارس مرماه خالد عيسى نجمًا للقاء بعد تصديه لأكثر من فرصة خطيرة لأصحاب الملعب.

حارس المرمى الإماراتي قال بعد المباراة أن العين لم يفعل شيئًا بعد وأنه مطالب بالعودة للمسار الصحيح، مطالبًا الجماهير بالمزيد من الحضور والدعم للفريق.

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وأضاف حول اللقاء والفوز المهم ودوره المهم في النتيجة "الحمد لله على كل شيء، لولا فضل الله واللاعبين والجماهير لما شاهدت هذا التألق من خالد عيسى وغيره من الحراس، مازال علينا المزيد من العمل، نحن مطالبون بالعودة لمسارنا الطبيعي، مازلنا لم نفعل شيء".

تابع حول الحضور الجماهيري الضعيف للعين في ملعبه والجيد خلال مباراة اليوم "أتحدث بصراحة، لقد افتقدنا خلال السنوات الأخيرة الندية والتحدي بين جماهير الإمارات في مباريات الديربي المحلية".

"مباراة اليوم بين العين والوحدة خير مثال، شكرًا لكل الجماهير الحاضرة لكن العدد لا يليق أبدًا بتلك المباراة الكبيرة، لقد افتقدنا ذلك التحدي بين الجماهير واللاعبين، والأمر كذلك في مباراة ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر".

أتم "نحن كلاعبين نحاول فعل ما علينا في دوري الخليج العربي، نحاول إثراء هذه البطولة قدرما نستطيع، لكن يبقى الحضور الجماهيري عامل مهم".