الدوري الإسباني يتكفل برحلات الفرق لضمان عودة المسابقة

12 يونيو القادم هو الموعد المنتظر لاستئناف المسابقة

تستعد اللجنة المنظمة للدوري الإسباني، لتوفير كل السبل الممكنة للأندية، من أجل ضمان عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

الفيروس المميت انتشر بمختلف أنحاء العالم، وتسبب في حالة شلل بكرة القدم منذ شهر مارس الماضي، ولكن الأمور بدأت تعود بشكل تدريجي، باستئناف بطولة الدوري الألماني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن خافيير تيباس رئيس الليجا، قام بالاجتماع مع الأندية المشاركة بالبطولة مساء أمس الجمعة، لمناقشة كيفية تنقل اللاعبين لخوض المباريات في حالة عودة النشاط.

المزيد من الفرق

وأوضحت أن تيباس أبدى استعداد الليجا التام لتمويل الرحلات الجوية المستأجرة لنقل الفرق لملاعب المباريات، وذلك لضمان استئناف البطولة في 12 يونيو القادم.

وتأتي هذه الخطوة، من أجل توفير المزيد من التسهيلات، خاصة على الأندية الصغيرة، نظراً للأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها الجميع بعد توقف اللعبة.

وقد يشمل الميثاق الجديد للسفر والتنقل من وإلى الملاعب، السفر بالقطار، حيث من المحتمل أن يكون هناك بروتوكول مفصل لكل وسيلة مختلفة يستخدمها أي فريق.

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وسيشمل البروتوكول الجديد توفير المطهرات الكحولية عبر الأنظمة المختلفة، والتدريب بشكل منعزل مع رفع القيود بشكل تدريجي، تماشياً مع الحالة والظروف الصحية.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، بعد 27 جولة من عمر البطولة.