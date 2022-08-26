الدوري الأوروبي .. قرعة صعبة لمانشستر يونايتد وآرسنال

قرعة قوية للبطولة الثانية في أوروبا

أُجريت قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 في إسطنبول بتركيا، والتي شهدت عدة مجموعات قوية في ظل مشاركة فرق بحجم مانشستر يونايتد، روما، وآرسنال.

ما هي أبرز مجموعات قرعة الدوري الأوروبي؟

وأسفرت القرعة عن وقوع مانشستر يونايتد بالمجموعة الخامسة مع ريال سوسييداد الإسباني، وشيريف المولدوفي، وأومونويو القبرصي.

وجاء روما في المجموعة الثالثة مع لودوجوريتس البلغاري، وبيتيس الإسباني، وهلسكني الفنلندي.

بينما وقع لاتسيو في المجموعة السادسة مع فينورد الهولندي، وميتلاند الدنماركي، وشتورم جراتس النمساوي.

واحتل آرسنال المقعد الأول في المجموعة الأولى والتي تضم إيندهوفن الهولندي، وبودو جليمت النرويجي، وزيوريخ السويسري.

ما هي مجموعات البطولة؟

المجموعة الأولى: آرسنال - بي إس في إيندهوفن - بودو جليمت - زيوريخ

المجموعة الثانية: دينامو كييف - رين - فنربخشه - لارناكا

المجموعة الثالثة: روما - لودوجوريتس - ريال بيتيس - هلسنكي

المجموعة الرابعة: براجا - مالمو - أونيون برلين - سان خيلواز

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد - شيريف تيراسبول - أومونويو

المجموعة السادسة: لاتسيو - فينورد - ميتلاند - شتورم جراتس

المجموعة السابعة: أوليمبياكوس - قارباخ - فرايبورج - نانت

المجموعة الثامنة: النجم الأحمر - موناكو - فيرينسفاروش - طرابزون