متى بدأ الدوري الألماني؟ ومن الهداف التاريخي والفريق الأكثر فوزًا به؟

كل ما تريد معرفته عن البوندسليجا متى كانت البداية ومن الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة؟ ومن هو هداف الدوري الألماني غبر التاريخ؟ وأكثر من ذلك

لطالما كان الدوري الألماني واحدًا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم، فهو أحد أقوى 5 بطولات للدوري في القارة الأوروبية وبالتأكيد في جميع أنحاء المعمورة.

ورغم أن البوندسليجا ليست من الأقدم في تاريخ كرة القدم، لكنه اليوم أصبح أحد أهم الدوريات، ويحظى بمتابعة كبيرة من داخل الملعب وخارجه.

تسبب فيروس كورونا في توقف كرة القدم في جميع البلاد، وبالفعل توقف الدوري الألماني في مارس الماضي، لكن من جديد أثبتت المدرشة الألمانية أنها الأفضل في مواجهة الأزمات، وأصبحت مسابقة الدوري هي الأولى التي تعود بين الخمسة الكبرى.

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لكن ما هو تاريخ الدوريي الألماني؟ متى بدأ ومن أكثر فريق فاز به؟ ومن الهداف التاريخي للبطولة؟ جول يقدم لك الإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر.

كيف سيكون شكل مباريات الدوري الألماني بعد العودة من إيقاف الكورونا؟

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متى بدأ الدوري الألماني؟

كانت بداية الدوري الألماني بالشكل الحالي في عام 1963، لكن المسابقة بشكلٍ عام مرت بأشكال ومسميات أخرى يعتبر البوندسليجا التطور الطبيعي لها.

عندما نتحدث عن أي شيء يخص ألمانيا في القرن العشرين لا سيما في كرة القدم، علينا أن نذكر الحرب العالمية الثانية، والتي كانت نتائجها صعبة على الأمة الألمانية ككل.

من نتائج الحرب تقسيم البلاد إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وبعد أن كان كل شيء مركزي في عهد هتلر وما قبله انقسم كل شيء إلى قسمين، وكان القسم الشرقي تابع للمعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي، أما القسم الغربي فكان تابعًا للمعسكر الرأسمالي الغربي، وفصل بين الدولتين بسور برلين الذي قسم البلاد بدايةً من العاصمة.

بعد أن هدأت الحرب وفي عام 1949 انتشرت دوريات للهواة في القطر الألماني كانت تابعة للمناطق، لكن مع بداية الخمسينات ظهرت دعوات لبداية دوري مركزي في القسم الغربي بهدف مساعدة المنتخب الألماني على المنافسة مع المنتخبات العالمية.

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

في ألمانيا الشرقية بدأت مسابقة الدوري عام 1950، وكان عبارة عن دوري بالنقاط به 14 فريقًا بنظام هبوط للفريقين المتذيلين.

خسرت ألمانيا الغربية من يوغوسلافيا في كأس العالم 1962، وكانت هذه الهزيمة نواة تأسيس الدوري الألماني ، وفي 28 يوليو من نفس العام تم الاتفاق على بداية الدوري من موسم 1963-1964.

اندمجت الدوريات الخمسة الإقليمية للهواة وأخرجت البوندسليجا، وتقدم 46 ناديًا ليمثلوا نواة البداية تم اختيار 16 فريقًا منهم لتشكيل الدوري بناءً على نجاحاتهم وقدراتهم الاقتصادية وبعض المعايير الأخرى، وكانت المباراة الأولى في الدوري الألماني في 24 أغسطس 1963، وفاز بالنسخة الأولى من الدوري نادي كولن.

في 3 أكتوبر 1990 سقط سور برلين وتوحدت الأمة الألمانية من جديد، واندمجت جميع القطاعات الحكومية الشرقية والغربية في صورة كيان واحد، وهو ما حدث أيضًا في كرة القدم، حيث ألغيت مسابقة الدوري التي كانت تلعب في القسم الشرقي، واندمجت الأندية التي كانت تلعب فيه في البوندسليجا.

انضم دينامو دريسدن وهانزا روستوك للدرجة الأولى في الدوري الألماني ، وبقية الأندية الشرقية تم توزيعها على الدرجات الأدنى.

كم فريق في الدوري الألماني؟

يتواجد في الدوري الألماني 18 فريقًا يتنافسون فيما بينهم على اللقب كل موسم، على عكس الدوريات الكبرى الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي المتواجد بهم 20 فريقًا.

هناك أعضاء دائمين في البوندسليجا في الأعوام الأخيرة على الأقل، لعل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وشالكه .

ما هو نظام الدوري الألماني؟

كما ذكرنا يتنافس في الدوري الألماني 18 فريقًا في كل موسم على اللقب بنظام جمع النقاط المتعارف عليه، ويواجه كل فريق الـ17 فريقًا الآخرين في مباريات ذهاب وإياب، أي أن كل فريق يلعب 34 مباراة وهو عدد جولات البوندسليجا.

عند التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر هناك قواعد يتم اللجوء إليها لوضع الترتيب وهي:

فارق الأهداف. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق. المواجهات المباشرة. الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض الخصم. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه في جميع الفرق طوال الموسم.

إذا استمر التساوي يتم اللجوء لمباراة فاصلة بين الفريقين.

ما هو نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

تتأهل 4 فرق لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا من الدوري الألماني ، هي الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الرابع.

يشارك صاحب المركز الخامس في البوندسليجا في دور مجموعات الدوري الأوروبي ، فيما يشارك صاحب المركز السادس في الدور التمهيدي الثالث من اليوروباليج، أما صاحب المركز السابع فيشارك في نفس البطولة إذا فاز فريق ضمن التأهل بالفعل بكأس ألمانيا.

ما هو نظام الصعود والهبوط في الدوري الألماني؟

في العديد من الدوريات الأوروبية، يتم صعود الفرق الثلاثة الأولى في ترتيب القسم الأدنى للقسم الأعلى، لكن في ألمانيا الوضع مختلف قليلاً.

يهبط صاحبا المركزين 18 و17 في الدوري الألماني إلى الدرجة الثانية مباشرةً، ويصعد بدلاً منهما صاحبا المركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية، أما صاحب المركز 16 في الدرجة الأولى يواجه صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية في ملحق من مباراتي ذهاب وإياب.

ترتيب الدوري الألماني

من هو أكثر فريق فاز بالدوري الألماني؟

الفريق الأكثر فوزًا بالدوري الألماني هو بايرن ميونخ ، والذي فاز باللقب 29 مرة كان آخرها الموسم الماضي، أما صاحب المركز الثاني فهو فريق نيورنبرج برصيد 9 ألقاب، وخلفه بوروسيا دورتموند بـ8 ألقاب.

إذا احتسبنا دوريات الفرق الألمانية في دوري ألمانيا الشرقية سنجد أن دينامو برلين هو صاحب المركز الثاني، حيث فاز بالبطولة الشرقية 10 مرات لكنه لم يفز بالبوندسليجا، وسيتساوى دينامو دريزدن مع دورتموند.

أكثر الفرق فوزًا بالدوري الألماني:

بايرن ميونخ: 29 (1931–32, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19).

نيورنبيرج: 9 (1919–20, 1920–21, 1923–24, 1924–25, 1926–27, 1935–36, 1947–48, 1960–61, 1967–68).

بوروسيا دورتموند: 8 (1955–56, 1956–57, 1962–63, 1994–95, 1995–96, 2001–02, 2010–11, 2011–12).

شالكه: 7 (1933–34, 1934–35, 1936–37, 1938–39, 1939–40, 1941–42, 1957–58).

هامبورج: 6 (1922–23, 1927–28, 1959–60, 1978–79, 1981–82, 1982–83).

شتوتجارت: 5 (1949–50, 1951–52, 1983–84, 1991–92, 2006–07).

من هو هداف الدوري الألماني عبر التاريخ؟