من يفوز بالدوري الألماني؟ المباريات المتبقية لبايرن ميونخ ودورتموند

بعد عودة البوندسليجا من التوقف بسبب فيروس كورونا، ما هي المباريات المتبقية لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟ ومن منهما يفوز بالدوري الألماني 2020؟

يعيش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم موسمًا استثنائيًا على جميع الأصعدة، وهذا الاستثناء ليس بمستوى المنافسة أو قوة الأندية بل يعتبر استثناءً سلبيًا.

كان الموسم يسير بشكله الطبيعي حتى بداية 2020، حيث خرج دخان من الشرق الأقصى حجب آشعة شمس كل شيء في العالم، وأثر على جميع المجالات وجميع الأنشطة.

إنه فيروس كورونا الذي خرج من الصين واجتاح الأخضر واليابس في جميع أنحاء امعمورة، وتسبب في شللٍ تام في كل مناحي الحياة لا سيما كرة القدم بالتأكيد.

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في البداية توقف دوري أبطال آسيا والدوري الصيني، ثم أخذت الدوريات والبطولات تتوقف في جميع أنحاء العالم حتى أتمت جائحة الكورونا مهمتها بنجاح فيما يخص الساحرة المستديرة، وجعلت الملاعب الخضراء خرائب ظلماء.

توقف الدوري الألماني في 8 مارس الماضي بسبب المرض اللعين، وبعد شهرين من الغياب عاد أخيرًا في 15 مايو، أي بعد شهرين بالتمام من التوقف.

بذكر البوندسليجا لا يمكن نسيان قطبي الكرة الألمانية في السنوات الأخيرة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ، واللذان دائمًا ما يتنافسان على اللقب في كل موسم منذ بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ورويت حكاية الكلاسيكير التي كان يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي أحد أبطالها.

فاز الأحمر البافاري بالدوري الموسم الماضي رغم أنه لم يكن الأفضل له، لكن أسود فستفاليا عانوا أيضًا وفي النهاية فاز فريق مقاطعة بافاريا بالبطولة الأهم في ألمانيا.

لكن من يفوز بها هذا الموسم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الأسطر التالية، باستعراض ترتيب الدوري الألماني ومباريات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المتبقية في الدوري الألماني هذا الموسم.

ترتيب الدوري الألماني 2020

قبل الخوض في الإجابة عن السؤال، يجب الإطلاع أولاً على جدول ترتيب الدوري الألماني 2020، وسنجد أن بايرن ميونخ هو المتصدر وخلفه بوروسيا دورتموند ثم بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثالث ولايبزيج في المركز الرابع، وخلفهم مباشرةً باير ليفركوزن.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 26 18 4 4 75 26 +49 58 2 بوروسيا دورتموند 26 16 6 4 72 33 +39 54 3 بوروسيا مونشنجلادباخ 26 16 4 6 52 31 +21 52 4 لايبزيج 26 14 9 3 63 27 +36 51

ما هي المباريات المتبقية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

متبقي لبايرن ميونخ 8 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، عليه من خلالهما المحاولة في حسم اللقب.

مباراة البايرن القادمة ستكون ضد فريق عنيد هو آينتراخت فرانكفورت، لكنه متراجع هذا الموسم بعد التضحية ببعض نجومه في سوق انتقالات الصيف الماضي حتى أنه قريب من مناطق الهبوط.

خلال هذا الشهر سنكون على موعد مع الكلاسيكير بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ، وهذا اللقاء من شأنه أن يحدد الكثير، ففي حالة استمرار فارق النقاط الأربعة بين الفريقين، فإن فوز الأحمر بكلاسيكو ألمانيا سيعني ابتعاده عن الوصيف بـ6 نقاطٍ على الأقل، والذي سيكون بوروسيا مونشنجلادباخ إذا لم يتعثر في نفس الجولة.

أما خسارة البايرن فستشعل المنافسة، حيث سيصبح الفارق بين الفريقين هو نقطة واحدة فقط، وهو ما سيجعل الكبيرين في سعي دائم لعدم خسارة أي نقطة في المتبقي من الموسم.

في شهر يونيو سيكون بايرن ميونخ أمام اختبارين حقيقيين، حيث سيقابل باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ في الجولتين 30 و31 على التوالي، لكن المباريات التي ستكون متبقية قد تبدو سهلة، حيث سيواجه فيردر بريمن وفرايبورج وفولفسبورج.

مباريات بايرن ميونخ:

المباراة الموعد الملعب بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أليانز أرينا بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 مايو 2020،

3 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية سيجنال إيدونا بارك بايرن ميونخ - فورتونا دوسلدورف السبت 30 مايو 2020،

7 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أليانز أرينا باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 5 - 8 يونيو 2020 باي أرينا بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 12 - 14 يونيو 2020 أليانز أرينا فيردر بريمن - بايرن ميونخ 16 - 17 يونيو 2020 استاد فيسير بايرن ميونخ - فرايبورج السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية أليانز أرينا فولفسبورج - بايرن ميونخ السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية فولكس فاجن أرينا

ما هي المباريات المتبقية لبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

مباريات بوروسيا دورتموند الثمانية المتبقية في الدوري الألماني هذا الموسم أسهل نسبيًا من مباريات بايرن ميونخ .

أصعب اللقاءات بالطبع هي الكلاسيكير ضد الأحمر البافاري، ويليه اللقاء قبل الأخير في الموسم الذي سيكون ضد لايبزيج المقاتل على مقعد على الأقل في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، كما سيضرب الأسود موعدًا مع فريقان آخران ساعيان إلى المشاركة الأوروبية حتى ولو من بوابة الدوري الأوروبي هما فولفسبورج وهوفنهايم، أما بقية المباريات فستكون ضد أندية مهددة بالهبوط.

مباريات بوروسيا دورتموند:

المباراة الموعد الملعب فولفسبورج - بوروسيا دورتموند السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية فولكس فاجن أرينا بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 مايو 2020،

3 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية سيجنال إيدونا بارك بادربورن - بوروسيا دورتموند الأحد 31 مايو 2020،

8 شوال 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية بينتلر أرينا بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين 6 يونيو 2020 سيجنال إيدونا بارك فورتونا دوسلدورف - بوروسيا دورتموند 13 يونيو 2020 إسبريت أرينا بوروسيا دورتموند - ماينز 16 يونيو 2020 سيجنال إيدونا بارك لايبزيج - بوروسيا دورتموند السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ريد بول أرينا بوروسيا دورتموند - هوفنهايم السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية سيجنال إيدونا بارك

من سيفوز بالدوري الألماني؟

بالنظر إلى مباريات الفريقين المتبقيتين سنجد أن مباريات بوروسيا دورتموند أسهل نسبيًا، لكن قد يتغير كل شيء وتصبح هذه المباريات الأكثر صعوبة وتتسبب في خسارة الأصفر والأسود الدوري الألماني.

كما سبق الذكر، مباراة كلاسيكو ألمانيا ستحدد الكثير من ملامح البطل، فقد يخرج منها بايرن ميونخ منتصرًا وحينها سيكون الأقرب للبوندسليجا، لكن مباريات البايرن المتبقية ستكون أمام فرق لها طموح أوروبي، وقد تتسبب في فقدان بعض النقاط.

يمكننا القول أن الأحمر البافاري إذا أراد الفوز بالدوري عليه الفوز بالكلاسيكير، لكن ماذا سيحدث إن لم ينجح في ذلك؟

الاحتمال الأول هو فوز بوروسيا دورتموند وحينها الفائز بجميع مبارياته المتبقية سيكون البطل، ويجب محوا كلمة التعادل والهزيمة من قاموس الفريقين، وقياسًا بقوة الفرق سيفوز الأصفر والأسود بالدوري، إذا نجح في كبح جماح الفرق القريبة من الهبوط والخروج من مبارياتهم بالثلاث نقاط.

في حالة التعادل في كلاسيكو ألمانيا سيكون بايرن ميونخ هو الأقرب للدوري، حيث سيبقى الوضع الحالي كما هو، لكن بوروسيا مونشنجلادباخ سيساوي دورتموند في عدد النقاط، وهو ما سيمثل ضغط آخر على أسود فستفاليا.

إجمالاً، لا يمكن الجزم بأي شيء الآن قبل الكلاسيكو.