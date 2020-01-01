ما هي حقيقة عودة الدوري الألماني في 9 مايو؟

تناثرت أنباء عن اقتراب عودة الدوري الألماني يوم 9 مايو المقبل، ما هي حقيقة هذه التقارير؟ وكيف ستلعب مباراة البوندسليجا بعد العودة من فيروس كورونا..

على الرغم من إلغاء بطولة الدوري في بلجيكا وهولندا، واقتراب فرنسا من اللحاق بهما، تظل ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة القريبة من العودة مجددًا إلى عالم الساحرة المستديرة في الفترة المقبلة.

وكان الدوري الألماني قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي حاله كحال كل الدوريات الأوروبية مع تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدات المسؤولين منذ ذلك الحين أن العودة محتمة بمجرد هدوء الأوضاع.

وفي سبيل توفير كل الظروف لاستئناف البطولات في الصيف، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لمدة عام، في الوقت الذي بدأ فيه التنسيق لوضع بروتوكول صحي قوي لعودة النشاط.

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مؤخرًا انتشرت أنباء جديدة عن أن بطولة البوندسليجا سوف تعود إلى الحياة مرة أخرى يوم 9 مايو المقبل، ثم خرجت أخرى تنفي الأمر، في هذا التقرير نستعرض سويًا ما هي حقيقة عودة البطولة وكيف هو وضع كورونا في ألمانيا؟

هل يعود الدوري الألماني في 9 مايو؟

اجتمعت رابطة الدوري الألماني وممثلو الأندية في يوم 23 أبريل الماضي وقرروا سويًا أن بطولة البوندسليجا باتت جاهزة لأن تُستأنف في موعد 9 مايو المقبل بدون جماهير، ولكن ثمة خطوة واحدة تفصل تحقيق هذا الهدف وهي موافقة الحكومة الألمانية.

وزارة الداخلية الألمانية أبدت اعتراضها بصورة مبدئية على عودة المنافسات، حيث أكدت أن الخوف الأساسي هو من الجمهور الألماني المتعصب الذي سيحتشد خارج الملاعب وبالتبعية ستزداد معه احتماليات نقل العدوى بينهم مما ينذر بكارثة كبرى.

في الوقت نفسه فإن وزارة العمل الفيدرالية قد أبدت موافقتها على البروتوكول المرسل من الاتحاد الألماني واعتبرت أن حال التطبيق المثالي لهذا البروتوكول فإن السلامة والأمن للاعبين ستتحقق حتمًا.

يبقى القرار النهائي حاليًا في يد السلطات الحكومية الألمانية، والتي قررت أن تفتح الحياة بصورة تدريجية بعد تحسن أوضاع كورونا في البلاد، ويفترض أن يشهد يوم 30 أبريل الإعلان الرسمي والنهائي عن موعد العودة.

بقيّ الإشارة إلى أن الأندية الألمانية هي أول أندية أوروبية تعود إلى التدريبات مرة أخرى، حيث حدثت العودة في منتصف أبريل بصورة فردية، والآن الأندية في مرحلة تدرب في مجموعات صغيرة ويتبقى إعلان موعد العودة لعودة التدريبات الجماعية.

هل انتهى فيروس كورونا من ألمانيا؟

تُعد ألمانيا من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة فيروس كورونا، حيث شُفيّ 113 ألف من إجمالي 161 ألف مصاب، بينما توفي 6374.

ألمانيا قررت أن تعود إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى بعد انحسار المرض بصورة ملحوظة بسبب التعامل المميز من البداية، لكن بالطبع لم ينته الفيروس منها ولا يتوقع أن ينتهي في وقت قريب من أي دولة في العالم.

كيف ستلعب مباريات الدوري الألماني بعد عودته؟

من المقرر أن تكون مباريات الدوري الألماني بدون جمهور، كما من المتوقع أن تسير المباريات بترتيبها الطبيعي بحسب الوثائق المسربة من رابطة البوندسليجا.

في حال العودة يوم 9 مايو ستُلعب مباريات الجولة قبل الأخيرة والأخيرة (موعدها في الأساس كان 9 مايو) ثم سيتم لعب المباريات الأخرى المؤجلة تواليًا.