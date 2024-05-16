الدوريان الإنجليزي والإسباني يترقبان .. فيفا يدرس إقامة المباريات المحلية بالخارج

هل نرى مباريات الدوري الإنجليزي تقام خارج إنجلترا؟

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لدراسة مسألة إمكانية إقامة مباريات الدوريات المحلية في بدان أجنبية أخرى، وذلك عن طريق تقييم الأثار المترتبة على هذا القرار.

وكشفت شبكة "BBC" عن أن هذه المبادرة تأتي وسط مناقشات أثارتها تسوية قانونية بين الاتحاد الدولي "فيفا"، وشركة " Relevant Sports" المروجة للمباريات.

ويعتقد الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن التطورات الأخيرة تركت الباب مفتوحًا لمثل هذه المساعي في المستقبل، حيث كان ريتشارد سكودامور هو أول من نشر فكرة الجولة 39 من الدوري التي ستقام في الولايات المتحدة أو الصين، ولكن لم تلقى نجاحًا.

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وفي نفس الوقت، يقوم الدوري الإسباني بالتحضير للمباريات الخارجية في وقت مبكر من موسم 2025-2026، حيث يأتي القرار عقب إحياء خطط الدوري الإسباني السابقة، والتي توقفت بعدما تم إلغاء مباراة برشلونة ضد جيرونا في أمريكا عام 2019.

وعارض الاتحاد الدولي "فيفا" الفكرة، بسبب المخاوف من التداعيات المالية المحتملة على الأندية، وبعد مزيد من المداولات في الاجتماع الأخير في بانكوك تم الاتفاق على تكليف مجموعة عمل في الفيفا، لجمع مزيد من المعلومات وإصدار توصيات، حيث تم وضع اعتبارات رئيسية بشأن جدولة المباريات والحفاظ على نزاهة المنافسة الرياضية، وتقييم التأثير على تطوير كرة القدم في البلدان المستضيفة.

ومن الأمور الأساسية في مداولات فيفا، هو ضمان توفير الترتيبات الكافية لجماهير الفرق التي تلعب مباراة مقترحة خارج أراضيها، لحضور المباراة في البلد المضيف.

وحاولت شركة "Relevant Sports" من قبل تنظيم مباراة في دوري الإكوادور في الولايات المتحدة عام 2019، ولكن المحاولة تم إحباطها، ليتم تنظيم بطولة كأس الأبطال الدولية في أمريكا عام 2023، وشارك فيها تشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا وبرايتون وفولهام وبرينتفورد".

وينتظر الدوري الإسباني اتخاذ القرار من فيفا، من أجل المضي قدمًا في تحقيق هدفه المتمثل في إقامة مباريات بعيدًا عن الأراضي الإسبانية في وقت مبكر من موسم 2025-2026.