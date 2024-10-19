الدماء تسيل على العشب.. إصابة دامية لدي ليخت في فوز مانشستر يونايتد!

لم يغادر الملعب بالرغم من إصابته...

نجح مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب برينتفورد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت المباراة تعرض ماتياس دي ليخت، مدافع مانشستر يونايتد، إلى إصابة قوية في الرأس، بعد اصطدامه في ركبة فان دن بيرج، وتسببت في جرح برأس المدافع الهولندي.

وغاب دي ليخت عن الملعب لعدة دقائق تلقى فيها العلاج اللازم، وأصر على استكمال اللعب، ولكن الجرح بدأ في النزيف بقوة عندما تجددت الإصابة للمرة الثانية.

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وأثناء تلقى الهولندي صاحب الـ 25 عامًا العلاج، استقبل فريقه الهدف الأول، في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وسط غضب جمهور مانشستر يونايتد، من قرارات حكم اللقاء.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بعد فوز اليوم وصل إلى النقطة الحادية عشر ليحتل بها المركز الحادي عشر في ترتيب البريميرليج.