"الدقيقة 65" أمام بايرن ميونخ تدفع نجم ريال مدريد نحو الدوري السعودي!

اللاعب استقر على الرحيل رغم عرض التجديد

تصرف جديد من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يدفع ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد إلى التفكير جديًا في الرحيل بالميركاتو القادم.

أنشيلوتي قرر إخراج ناتشو في الدقيقة 65 من مباراة ريال أمام بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وذلك لإنقاذ فريقه الذي كان خاسرًا بنتيجة 2/1 قبل أن يسجل التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور.

شبكة "ريليفو" قالت إنه رغم دخول إدواردو كامافينجا بدلًا من ناتشو ليلعب بخط الوسط، مع عودة أوريليان تشواميني إلى قلب الدفاع ونجاح هذه الفكرة في تحسين أداء الفريق على ملعب أليانز أرينا، إلا أن ناتشو لا يشعر بالرضا عن وضعه الحالي.

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ناتشو حصل على فرصته بصورة كبيرة بعد إصابة إيدير ميليتاو ومن بعده دافيد ألابا، وقدم مستويات مميزة، ليعرض ريال التجديد عليه قبل نهاية عقده في يونيو المقبل.

ولكن هذا التجديد لم يأت في الوقت المناسب، لأن ناتشو يشعر الآن بأنه ليس من العناصر الحاسمة للفريق، لدرجة جعلت أنشيلوتي يستعين بلاعب وسط بدلًا منه أمام بايرن.

الغضب لم يبدأ أمام بايرن، لأن البداية كانت ضد فالنسيا في ميستايا، حيث قرر أنشيلوتي ترك ناتشو على مقاعد البدلاء بعد ثلاث مباريات خاضها كأساسي من أجل المراهنة على تشواميني.

وقالت "ريليفو" إن ناتشو يشعر بالسعادة في مدريد، المدينة التي يحبها كثيرًا، بالإضافة لعشقه لريال النادي الذي لعب له لمدة 23 عامًا ويرتدي حاليًا شارة قيادته، ولكنه يريد الحفاظ على قدرته التنافسية ويشعر بالألم عندما لا يلعب.

وهو الأمر الذي يدفعه للاستقرار على الرحيل، لأسباب رياضية وعائلية أيضًا، لرغبته في خوض تجربة جديدة مع أسرته ربما ستكون خارج إسبانيا.

ويطمح صاحب الـ34 سنة الذي ارتبط بالانتقال للدوري السعودي ويُعتبر الوجهة الأقرب له، في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن مع ريال بعد حسم الدوري الإسباني، وذلك بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم خينتو أسطورة ريال بستة ألقاب قارية، وسيكون وقتها الأكثر حصولًا على بطولات مع ريال مدريد إلى جانب زميله لوكا مودريتش بـ26 بطولة.