"الدقيقة 10 تفجر الأول بارك".. "ميسي" يصدح في المدرجات السعودية

ليونيل يسيطر على عقول وقلوب جماهير البارسا

حرصت جماهير برشلونة المتواجدة في ملعب "الأول بارك" بالسعودية، على إظهار الاحترام اللائق بأسطورة البلوجرانا، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي.

ونال ميسي هتافًا خاصًا، خلال مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثنائية نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي ولامين ياما.

ومع حلول الدقيقة العاشرة، اتفقت جماهير برشلونة المتواجدة في الملعب على هتاف واحد وهو "ميسي .. ميسي"، حيث أن الرقم 10 هو الرقم التاريخي لقميص ميسي في البارسا والذي صنع به إنجازات خالدة في تاريخ النادي الكتالوني.

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وكان ميسي قد رحل عن برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، ليرتدي قميص باريس سان جيرمان الذي قضى معه موسمين، قبل أن يتوجه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وضرب برشلونة موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل في ملعب "الأول بارك" بالسعودية.