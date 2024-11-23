"الدفع أو السجن".. هذا ما ينتظر إرلينج هالاند في سويسرا!

لن تكون هذه الغرامة ذات شأن كبير بالنسبة لنجم مانشستر سيتي

"الدفع أو الحبس" هذه هي القاعدة التي قد يجد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نفسه مطالبًا بالتعرض لها حين يزور الأراضي السويسرية لأول مرة لاحقة!.

فقد ذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن هالاند تعرض لغرامة مالية بمبلغ 60 فرانك سويسري أي ما يقابل 65 يورو نظير قيادة سيارته بالسرعة غير المقررة أثناء زيارته لأبيه المقيم في سويسرا بوقت سابق، ولم يقم بتسديد الغرامة.

القانون السويسري ينص في هذه الحالة على أن المتهم المخالف لا بد أن يدفع قيمة الغرامة وإلا سيتعرض للحبس لمدة يوم في أول مرة تطأ فيها أقدامه أرض البلاد.

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هذه القيمة لن تكون ذات شأن كبير بالنسبة للاعب الذي يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه إسترليني في الأسبوع مع ناديه مانشستر سيتي.

يذكر أن هالاند يستعد برفقه ناديه مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية ضد توتنهام في الجوله الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.