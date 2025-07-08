الدرع الخيرية 2025: موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف. على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في الدوري الإنجليزي، وتمثل فرصة لرؤية "بروفة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز كريستال بالاس على لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لمواجهة حاسمة بين الفريقين.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025؟

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 يوم الأحد 10 أغسطس 2025 على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 ؟

تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - كريستال بالاس الأحد 10 أغسطس 2025،

17:00 مصر والسعودية بي إن سبورتس ويمبلي

من أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية؟

تم تدشين البطولة لأول مرة في عام 1908 في نسختها الأولى، ويملك مانشستر يونايتد الرقم الأعلى فيها برصيد 21 بطولة، وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية..