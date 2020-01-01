الدرع الخيرية "بروفة" عودة الجماهير للملاعب الإنجليزية

هل تحدث العودة بالفعل؟

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد حدد يوم الأحد 30 أغسطس 2020 ليكون موعدًا لإقامة مباراة الدرع الخيرية الافتتاحية للموسم الجديد 2020-21، مع محاولات لأن تقام المباراة بحضور جماهيري.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بصفته بطلًا للدوري الإنجليزي مع بطل الكأس من الفائز بالمباراة النهائية المقررة بين قطبي لندن آرسنال وتشيلسي، على أن تقام المباراة كما جرت العادة في ملعب ويمبلي وتكون بمثابة افتتاحية الموسم.

التقارير أشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المباراة "بروفة" لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى بعد غيابهم لمدة زادت عن 6 أشهر في أعقاب فيروس كورونا، كما أن تحديد موعد 30 أغسطس يُنبئ بأن الدوري الجديد سيبدأ في 12 سبتمبر.

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الأندية العشرون سوف يعقدون اجتماعًا يوم الجمعة عبر الهاتف كما جرت العادة منذ كورونا من أجل مناقشة آخر تطورات الموسم الحالي، مع الاتفاق بصورة نهائية على موعد الموسم الجديد، والأرجح أن يكون 12 سبتمبر.

عودة الجماهير هي الهدف الأول للاتحاد الإنجليزي وكذلك الرابطة والأندية، ومباراة الدرع الخيرية ونظرًا لإقامتها في ملعب ويمبلي الكبير قد تكون مكانًا مثاليًا لاختبار طرق مختلفة تسمح برؤية الجمهور في المدرجات مرة أخرى.

أحد الحلول المقترحة هو السماح بـ50% من سعة الملاعب للجماهير، مع أفكار أخرى في دول مختلفة مثل ألمانيا بأن يتواجد في الملاعب أقل من النصف مع تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي والجسدي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة البريطانية قد أعلنت بصورة رسمية عن أن عودة الجماهير للفعاليات الرياضية ستبدأ في 1 أكتوبر المقبل، بيد أن إدارة كرة القدم في البلاد تحاول جاهدةً أن تُبدر هذا الموعد ليتناسب مع الموسم الجديد للبريميرليج.