الدراما تتواصل .. واندا تعود إلى إيكاردي

مسلسل أرجنتيني في الأراضي التركية

مسلسل لا ينتهي ذلك الخاص بالأرجنتيني ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلته واندا نارا، وآخر الحلقات عودة الثنائي معاً عقب انفصالهما رسمياً.

وانفصل الثنائي في الأسابيع الأخيرة، وشوهدت واندا بالفعل مع شريكها الجديد، وهو مطرب أرجنتيني مشهور ببلاده.

ولكن جاءت مباراة جلطة سراي وأوفسبور لحساب كأس تركيا لتكتب فصلاً جديداً في الحكاية، إذ شوهد الثنائي معاً في مدرجات اللقاء الذي غاب عنه المهاجم.

واندا التي كانت حاضرة رفقة والدتها بحسب عدة وسائل إعلام تركية وأرجنتينية عادت لتركيا من أجل إصلاح العلاقات مع إيكاردي.

النجم السابق لإنتر وباريس سان جيرمان أشعل الشائعات عبر حسابه على إنستجرام عبر خاصية الصور، بعد أن نشر صوراً لغرفة مجهزة بشكل خاص وكتب: "عشاء رومانسي".