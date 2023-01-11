الدراسة أولًا .. السر وراء تأخر ظهور قنبلة برايتون اليابانية!

لفت الأنظار بعد العودة من كأس العالم

كاورو ميتوما، هو القنبلة الجديدة في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه الملفت مع برايتون هذا الموسم، ولكن مسيرته ليست مثل باقي اللاعبين.

الجناح الياباني باغت الجميع بعد عودته من كأس العالم، ليظهر بصورة مبهرة أمام آرسنال، قبل مواصلة هذا المستوى في المباريات التالية، ولكن البعض اندهش من تأخر ظهوره طوال هذه الفترة.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن سر ظهور صاحب الـ25 سنة في هذا العمر المتأخر، حيث تبين أنه قرر إكمال دراسته أولًا قبل احتراف كرة القدم بشكل كامل على أعلى المستويات.

وأوضحت أن اللاعب رفض عرضًا من كاواساكي فرونتال أحد الفرق الرائدة في اليابان عندما كان عمره 18 سنة، وذلك من أجل الذهاب إلى جماعة تسوكوبا لدراسة بعض الأمور الخاصة بالرياضة والتغذية.

وحرص خلال هذه الفترة على التواجد بدوريات الجامعات، ليجذب أنظار الجميع بمهاراته المميزة لينضم إلى كاواساكي في 2019 قبل الظهور مع الفريق للمرة الأولى في بداية عام 2020.

وحظى بعدها بمسيرة مميزة مع الفريق بالحصول على 3 ألقاب محلية، ليقرر برايتون التعاقد معه في 2021 مقابل 3 ملايين يورو، وبعدها قام بإعارته للدوري البلجيكي ليعود ويتألق بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن ميتوما ظهر في 16 مباراة مع برايتون هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين بكل البطولات.