الدحيل يفتقد خدمات مهدي بنعطية أربعة أسابيع

الإصابة أبعدت مدافع الدحيل عن فريقه في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

تقرر غياب مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري عن صفوف فريقه لفترة تصل إلى أربع أسابيع، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة السد الأسبوع الجاري.

وتعرض المدافع المغربي، إلى إصابة في غضروف الركبة أثناء مباراة فريقه أمام السد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وغادر المدافع صاحب الـ 32 عاماًن ملعب المباراة في الدقيقة 18 متأثراً بإصابته، وانتهت بعدها المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخضع بنعطية إلى فحوصات طبية، بينت إصابته في غضروف الركبة، ويحتاج إلى تدخل جراحي يبعده عن الملاعب أربعة أسابيع.

ومن المنتظر أن يخضع المغربي، إلى الجراحة في فرنسا، على أن يعود إلى العاصمة القطرية بعد ذلك من أجل بداية برنامجه التأهيلي.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، بين السد والدحيل ستكون يوم الثلاثاء القادم، على ملعب جاسم بن حمد في قطر.