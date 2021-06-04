الدحيل القطري يحسم موقفه من "هدف" الهلال والنصر رسميًا

الهلال والنصر .. منافسة قوية في ميركاتو الصيف

أعلن نادي الدحيل القطري، عن موقفه بشكل رسمي من اللاعب دودو المعار من بالميراس البرازيلي، بعد انتهاء فترة إعارته رسميًا مع الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

دودو خلال الأشهر الأخيرة دخل دائرة ترشيحات الكثير من الأندية العربية، من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية، على رأسهم الهلال والنصر.

وكشف الدحيل بشكل رسمي عن انتهاء فترة الإعارة وتوجيه الشكر للاعب البرازيلي، مع عدم تمديد عقده واستمراره مع النادي القطري فترة أطول.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي في بيان: " قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الفريق السابق المحترف إدواردو بيريرا رودريجيز (دودو) بعد انتهاء فترة إعارته من نادي بالميراس البرازيلي على المجهود الذي قدمه للفريق طيلة فترة تواجده وتتمنى له النجاح والتوفيق في تجربته الاحترافية القادمة".

وبذلك أصبح هدف الهلال والنصر في الفترة الأخيرة، موقفه يحسم بيد فريقه بالميراس البرازيلي، والذي يمتد عقده معه حتى شهر ديسمبر 2023.

وخاض دودو مع الدحيل القطري خلال فترة الإعارة 32 مباراة أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 14 آخرين.