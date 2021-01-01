من هو الدحيل القطري؟ منافس الأهلي القادم في كأس العالم للأندية

تعرف في هذا التقرير على كل ما يخص الدحيل القطري الذي سيلعب أمام الأهلي في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2020، والتي تقام في دولة قطر..

لطالما شهدت بطولة كأس العالم للأندية مشاركات عربية استثنائية بكل المقاييس، ودومًا كان الحضور العربي مبهجًا، تمامًا كما كان الحال بالنسبة لفريقي الرجاء المغربي والعين الإماراتي، عندما تمكن كلاهما من الوصول إلى النهائي قبل الهزيمة على يد أبطال أوروبا وقتها.

صحيح أن نسخة 2020 التي ستقام في فبراير 2021 لها طابع استثنائي بكل المقاييس بسبب فيروس كورونا وما تركه من ضغط للمباريات وإصابة بعض اللاعبين به وقلة حجم الحضور الجماهيري بعد أن كانت المدرجات سمة مميزة من سمات كأس العالم للأندية، إلا أن إثارة كبيرة تنتظر الجماهير في كل الأحوال.

النسخة الجديدة ستقام على الأراضي القطرية، وهي نفسها التي استضافت نسخة العام الماضي التي كان بطلها ليفربول الإنجليزي، وشارك آنذاك السد ممثلًا عن الدولة المضيفة باعتباره بطلًا للدوري الفطري، وكان هناك مشاركة عربية أخرى متمثلة في الترجي الرياضي التونسي وكذلك الهلال الذي حصد المرتبة الرابعة.

المزيد من الفرق

الآن، يُشارك الدحيل بصفته بطلًا لدوري نجوم قطر في الموسم الماضي، وبعد أن كان من المفترض أن يلتقي بأوكلاند سيتي في الدور الأول كما تجري العادة دائمًا، أُلغيت هذه المباراة بعد انسحاب النادي القادم من نيوزيلندا، لتُقام قرعة البطولة وتُسفر عن مواجهة عربية خالصة ستجمع النادي القطري بالأهلي المصري بطل إفريقيا.

تاريخ كبير يحظى به الأهلي، وهذه ليست المشاركة الأولى له على صعيد كأس العالم للأندية، بينما نادي الدحيل حديث العهد بشكلٍ عام، وفي هذا التقرير من جول سنستعرض كل ما يخص خصم النادي الأحمر في أولى أدوار المونديال.

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة؟

من هو الدحيل القطري؟

نادي الدحيل هو نادٍ متعدد الرياضات يقع مقره في العاصمة القطرية الدوحة، وهو حديث العهد نوعًا ما، حيث أُنشئ عام 2009 تحت مسمى "لخويا".

وصل لخويا إلى دوري نجوم قطر بعد فترة وجيزة من الإنشاء، وتحديدًا في موسم 2011-12، وصار بعد ذلك أحد أهم أقطاب كرة القدم القطرية على الإطلاق.

وفي عام 2017، استحوذت إدارة لخويا على نادي الجيش بموافقة الأخير، ليُدمج الناديان سويًا تحت اسم "الدحيل"، المنطقة التي ينتميان لها داخل مدينة الدوحة.

ما هي الألقاب التي حققها الدحيل في تاريخه؟

رغم حداثة عهده، إلا أن الدحيل من أكثر الأندية القطرية تحقيقًا للألقاب، حيث سبق له تحقيق لقب دوري نجوم قطر في سبع مناسبات آخرها نسخة الموسم الماضي.

كما حقق الدحيل لقب كأس أمير قطر في ثلاث مناسبات آخرها 2019، مع تحقيق لقب كأس قطر مرتين (2015-2018) وكأس الشيخ جاسم مرتين (2015-2016) وكأس ولي العهد ثلاث مرات.

من هم أبرز لاعبي الدحيل؟

يُعد المعز علي هو أبرز لاعبي الدحيل في الفترة الراهنة، حيث يًصنف هذا الشاب القطري باعتباره أحد أبرز المواهب في العالم وليس فقط على صعيد دولته أو قارة آسيا.

ولمن لا يعرف، فالمعز علي البالغ من العمر 24 عامًا حقق رقمًا تاريخيًا باعتباره أكثر من سجل في بطولة واحدة لكأس أمم آسيا، بتسجيله في نسخة 2019 تسعة أهداف، البطولة التي حققها منتخب قطر.

كما يحتوي الدحيل على عدد آخر من اللاعبين المميزين في مقدمتهم الهداف إدميلسون والمدافع صاحب الخبرة الطويلة جدًا في الملاعب الأوروبية المهدي بن عطية.

هذا إلى جانب الإيراني علي كريمي (ليس اللاعب الشهير، تشابه أسماء)، والثنائي بسام الراوي وعلي عفيف اللذان يُصنفان كأحد أفضل المواهب في قطر.

من هو مدرب الدحيل؟

أنهى الدحيل موسمه الماضي مع المدرب المغربي وليد الركراكي، قبل أن تتم إقالته بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.

أما الآن، فيُشرف على تدريب الدحيل المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية، صبري لموشيه، والذي يعرف قارة إفريقيا جيدًا، باعتبار أنه تولى تدريب منتخب ساحل العاج لمدة عامين بين 2012-2014.

ما هو مركز الدحيل الحالي في الدوري القطري؟

رغم البداية المتذبذبة للموسم، لكن الدحيل عاد مرة أخرى وبدأ ينافس على اللقب، ويحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن السد المتصدر.

فاز الدحيل في 9 مباريات وتعادل في واحدة وهُزم في خمس، سجل الفريق 37 هدفًا وسكنت شباكه 21 هدفًا، وهدافه هو دودو الذي أحرز 10 أهداف حتى الآن.