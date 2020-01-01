فيديو | الهزيمة الأولى له بالموسم - الريان يُسقط الدحيل

هجمة مرتدة استغلها الريان لهزيمة الدحيل

تلقى الدحيل الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري بدوري نجوم قطر بهدف وحيد أمام الريان، على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الـ14.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 64 من هجمة مرتدة، انتهت بوصول الكرة إلى الإيفواري يوهان بولي المتواجد وحيدًا في منطقة جزاء الدحيل، ليسددها في المرمى بسهولة.

وأتت المباراة دون المستوى المنتظر بين ثنائي قمة جدول الترتيب، إذ انحصر اللعب بها في أغلب الفترات في وسط الملعب، خاصةً بالشوط الأول.

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بينما سيطر الدحيل هجوميًا على مجريات الشوط الثاني، لكن أصحاب الأرض نجحوا في استغلال تقدم كافة لاعبيه، ليسجلوا هدفهم من هجمة مرتدة.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر اللقاء، تعرض نجم الدحيل أدميلسون للإصابة، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعدما تم إجراء التغييرات الثلاث.

الهزيمة جمدت رصيد الدحيل عند 33 نقطة محافظًا على صدارته، إذ حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما هذه هي الهزيمة الأولى له بالموسم.

أما الريان فرفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثاني، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في أربعة لقاءات، وخسر في مباراة وحيدة.