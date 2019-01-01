روي فاريا: الحظ خدم الدحيل في مباراته أمام الأهلي

مدرب الدحيل يتحدث عقب الفوز المهم

عزز الدحيل صدارته لبطولة دوري نجوم قطر وحقق انتصاره الثامن على التوالي وجاء على حساب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ11 للبطولة.

ولم تكن المباراة سهلة على متصدر البطولة، إذ قدم الأهلي أداءً جيدًا للغاية وسنحت له عدة فرص للتسجيل، وهذا ما اعترف به روي فاريا المدير الفني للدحيل الذي أكد أن الحظ وقف بجانب فريقه في اللقاء.

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فاريا أبدى سعادته بهذا الفوز الثمين، مضيفًا عقب المباراة "حققنا انتصارًا صعبًا وثمينًا على فريق جيد قدم أمامنا مستوًى مميزًا، وكما قلت من قبل ان المواجهة لن تكون سهلة بعد فترة التوقف الطويلة، خاصة واننا قمنا بتجهيز الفريق في فترة اسبوع فقط، وكما اقول دائمًا ان هذا ليس عذرًا ونحن نصبو للأداء الجيد والنتائج المميزة"

"لم ندخل اللقاء بالشكل المطلوب لكننا نجحنا بالعودة بعد الـ15 دقيقة الأولى، سيطرنا على الملعب ونجحنا في تحقيق المطلوب في نهاية المطاف وهو الفوز والذي هو الأهم بالنسبة لنا".

أتم "الحظ وقف بجانب الدحيل اليوم، هذا بالنظر للفرص التي سنحت للمنافس ولم يستفد منها، لكن كانت لدينا فرصنا أيضًا، بجانب أهدافنا الثلاثة في المباراة".