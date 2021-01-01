الدحيل: استعدادات خاصة للقاء الأهلي بمونديال الأندية

نادي الدحيل يكشف عن تدعيماته لكأس العالم للأندية.

يرى عدنان العلي، المدير التنفيذي لنادي الدحيل القطري، أن قرعة كأس العالم للأندية جاءت متكافئة لجميع الفرق، مشيرًا إلى أن مواجهة الأهلي المصري ستكون لها استعدادات خاصة.

الدحيل "بطل قطر" سيواجه الأهلي "بطل إفريقيا"، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الفائز من تلك المواجهة، بفريق بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي المونديال.

العلي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل: "مباراة الأهلي ستكون صعبة، ولكن استعدادنا لهذه البطولة سيكون مختلفًا عن الاستعداد للبطولات المحلية، حيث سنواجه الأهلي القطري، في كأس سمو أمير قطر، وستكون ضمن استعداداتنا للمونديال".

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المدير التنفيذي لنادي الدحيل تابع: "قمنا بضم عدد من اللاعبين لتقوية صفوف الفريق، بينهم علي كريمي وميشيل أورونغا، وسيكونا إضافة مهمة للفريق الذي سيمثل قطر في هذه البطولة المهمة".

وتحدث العلي عن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، حيث قال: "بعد انسحابه ووصولنا إلى المرحلة الثانية، قررنا عمل معسكر مغلق بدءًا من يوم 28 يناير، وهي فترة جيدة لتهيئة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم 4 فبراير المقبل، وكلنا ثقة في الجهاز الفني لتحضير اللاعبين لهذه المواجهة".

عدنان العلي واصل: "الدحيل هو الفريق المستضيف لهذه البطولة، ونتمنى أن نظهر بشكل مشرف ونحقق نتيجة إيجابية، ولو نجحنا في تخطي الأهلي المصري، ستكون أمامنا مواجهة أمام بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة صعبة للغاية".

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واختتم العلي تصريحاته قائلًا: "نادي السد قام باستضافة النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، وهذه النسخة ستكون الأخيرة التي ستقام في قطر، وبالتأكيد نتمنى أن تكون مشاركتنا إيجابية فيها، وأن نحقق أهدافنا من المشاركة فيها، وأن نظهر بالشكل المطلوب".