الداعم الأكبر للنصر يحسم موقفه من انتخاب قائمة إبراهيم المهيدب

لن يكتمل النصاب من دونه في اجتماع الجمعية العمومية

في ظل ما يمتلكه من كتلة تصويتية ضخمة، يعتبر الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي وأكبر الداعمين لنادي النصر السعودي، من أهم المؤثرين على مسار الانتخابات على مقعد رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

وكان النصر، قد أعلن رسميًا أن إبراهيم المهيدب أصبح المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة النادي، وذلك بعد استبعاد المرشح الآخر يوسف القفاري لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

وراجت عدة تقارير صحفية، حول رفض الأمير خالد بن فهد منح أصواته في الانتخابات لقائمة إبراهيم المهيدب، وهو ما نفاه تمامًا الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "X".

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وقال المريسل في تغريدته: "غير صحيح ما تردد أن الأمير خالد بن فهد لن يصوت للمرشح إبراهيم المهيدب، أصوات الأمير خالد بن فهد جميعها ستكون لإبراهيم المهيدب، وللمعلومية الأمير خالد بن فهد قام بعمل وكالة من قرابة 4 أيام من أجل أن يقوم الشخص الموكل له بالتصويت لرجل المرحلة المهيدب".

يذكر أن الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، يمتلك كتلة أصوات مرجِّحة في الجمعية العمومية لنادي النصر، ولن يكتمل النصاب من دونه في اجتماع الجمعية المقرّر في 20 يونيو الجاري لتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة، لكن قد يكتمل من دونه في الاجتماع الثاني.

ويبلغ عدد أصوات الأمير خالد بن فهد 217 ألفًا و391، ما يوازي 58.7% من أصوات الجمعية العمومية، البالغة 369 ألفًا و776.

ويعد الأمير خالد بن فهد، أحد أكبر الداعمين للعالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ ساهم بقوة في إبرام أكثر من صفقة للفريق الأول.