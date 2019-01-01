الداخلية: اتحاد الكرة من أسباب هبوطنا وانتظرونا بعد 6 أشهر

الداخلية يتهم اتحاد الكرة بأنه كان من أسباب هبوط الفريق للدرجة الثانية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية، أن اتحاد الكرة المصري كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية.

وهبط الداخلية رسمياً مساء أمس إلى الدرجة الثانية، بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وقال دسوقي في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة كان من ضمن أسباب هبوطنا، بسبب تخبط القرارات، والتي أثرت عليناً بالسلب".

وواصل: "في بداية الموسم قالوا إن قائمة الفريق ستكون 25 لاعباً، ثم قالوا انها ستكون 30 لاعباً، بالرغم من اعتراض 15 فريقاً، وتم اعتمادها".

وتابع: "مثل هذه القرارات، أدت إلى وجود لاعبين جيدين لا يجلسون حتى على مقاعد بدلاء الأهلي أو الزمالك في المباريات".

⭕️علاء عبد العال يعلن استقالته بعد هبوط الداخلية رسميًا للدرجة الثانية. pic.twitter.com/YMsGjtklws — جول مصر (@goaleg) May 12, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنعود من جديد للدوري الممتاز في غضون ستة أشهر، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني".

ويحتل الداخلية المركز قبل الأخير من جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل النجوم الدوري برصيد 25 نقطة.