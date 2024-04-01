الخيار الأول لبايرن ميونخ.. المرشح لتدريب ليفربول يبتعد خطوة إضافية!

بايرن ميونخ لن يفرط في هدفه بسهولة أمام ليفربول...

صدم تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، الثنائي بايرن ميونخ وليفربول، بعد تأكيده بأنه يسعى للاستمرار مع الفريق الألماني، ولا ينوي الرحيل في الموسم القادم.

ويبحث كل من ليفربول وبايرن ميونخ، عن مدير فني جديد، بعد تأكد رحيل الثنائي يورجن كلوب، وتوماس كلوب، من تدريب الفريقين على الترتيب، بنهاية الموسم الحالي.

وكان تشابي ألونسو، هدفًا للثنائي، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع ليفركوزن، واقترابه من تحقيق لقب الدوري الألماني، ولكن المدرب الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع متصدر ترتيب البوندسليجا في الموسم القادم.

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واتجهت أنظار ليفربول، وبايرن ميونخ، للتعاقد مع روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة صراعًا كبيرًا بين الثنائي، للتعاقد مع المدرب الإيطالي، خاصة وأنه أصبح المرشح الأول بالنسبة لإدارة الفريق البافاري بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز"، وبالرغم من هذا تشير التقارير إلى أن الريدز له أفضلية، بسبب اتقان المدرب اللغة الإنجليزية، واثبات نفسه على مدار سنوات في البريميرليج.

وتحدث دي زيربي، عن مستقبله وقال في تصريحات صحفية: "أريد التحدث مع إدارة برايتون، لدي عقد مع الفريق ولكن المشكلة ليست في العقد، المشكلة في إيجاد نفس التفكير والهدف والرؤية المستقبلية".

وأضاف: "لم أقرر مستقبلي بعد، يجب أن أتحدث مع الإدارة لفهم خطتهم ثم نتخذ القرار معًا دون مشاكل، أنا أريد الحفاظ على طموحي ودوافعي، أعيش من أجل كرة القدم، وإن لم أتمكن من معرفة الخطة ومشروع الفريق لا أشعر بالراحة أو بالحافز المناسب، ولا أستطيع البقاء لفترة أطول".