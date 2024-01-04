"الخمر يقوده إلى ورطة".. مشجع إنجليزي يدفع ثمن سخريته من "كارثة ميونخ"

"أشعر بالندم والخجل الشديد"

تلقى أحد مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي، عقوبة صارمة بحظره من دخول ملاعب الكرة 3 سنوات مع غرامة مالية، بسبب تصريحات مشينة ألمح خلالها بسخرية إلى "كارثة ميونخ الجوية".

وتعد كارثة ميونخ الجوية في 1958، الحدث الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد، حينما تحطمت طائرة بريطانية في ألمانيا الغربية، كانت تقل الفريق خلال عودته من بلجراد ولقى 23 راكبًا مصرعهم آنذاك من بينهم 8 لاعبين وكان السير بوبي تشارلتون، الذي توفي في أكتوبر من العام الماضي، من بين الناجين.

جيمس بليك مشجع نيوكاسل (42 عامًا)، تم تصويره من قبل أحد مستخدمي "يوتيوب"، حيث أدلى بتعليقات وهو في حالة سكر، عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، وهو يقول: "كيف؟. ماذا عن مان يونايتد؟ الكوارث الجوية، الكوارث الجوية".

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ومثل جيمس بليك أمام محكمة الصلح في شمال تينيسايد للطعن في قرار حظره لـ3 سنوات، لكن هيئة المحكمة رفضته، وفرض عليه القضاة غرامة قدرها 1180 جنيهًا إسترلينيًا، بعد أن اعترف بمخالفة النظام العام في الليلة التي لعب فيها نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ستيفن ديفيس، ممثل الادعاء، إن التعليق صدر في الليلة التي فاز فيها نيوكاسل يونايتد على مانشستر سيتي، ليتأهل لمواجهة مانشستر يونايتد، بينما قال محامي بليك إن المقطع تم تصويره قبل المباراة وأثناء حالة سُكر، مؤكدًا أنه يشعر بالخجل والندم على ما قاله، لكنه لم يكن في وعيه.

وأضاف ممثل الادعاء: "قد يكون ما حدث من قبيل الصدفة لأن نيوكاسل أوقعته القرعة بمواجهة مانشستر يونايتد في الكأس. لقد كانت إشارة إلى ما حدث قبل 65 عامًا، وأنا متأكد من أنه على علم بما حدث في ميونخ مع فريق مانشستر يونايتد".