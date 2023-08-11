الخليفي يُهدد .. كواليس اجتماع الثلاثاء العاصف بين مبابي وباريس

رسالة تهديد واضحة من ناصر الخليفي للنجم كيليان مبابي!

يستمر الحديث عن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد تأكيده بالاستمرار داخل صفوف البي إس جي خلال موسم 2023/2024.

مبابي يُعد أحد أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة الرياضية حاليًا، حيث تتزايد الشكوك حول مستقبله بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

عُقد اجتماع بين كيليان مبابي وناصر الخليفي ولويس إنريكي ولويس كامبوس يوم الثلاثاء الماضي في مركز تدريب باريس سان جيرمان، ليُكرر المهاجم الفرنسي اختياره عدم مغادرة باريس هذا الصيف.

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كيليان مبابي حافظ على رغبته في عدم الرحيل عن صفوف البي إس جي خلال الاجتماع الذي انعقد بحسب ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وأكدته قناة "RMC".

الخليفي أوضح في أجواء متوترة لمبابي أنه لن يلعب إذا لم يُمدد عقده وسيكون على مقاعد البدلاء خلال الموسم المتبقي له مع باريس سان جيرمان.

عندما تولى لويس إنريكي قيادة باريس سان جيرمان في أوائل يوليو، خرج الخليفي بتصريحات علنًا للمرة الأولى مؤكدًا أن مبابي لا يمكنه المغادرة مجانًا.