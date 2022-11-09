الخليفي يضرب أندية السوبر ليج من جديد: "لا تتحدثوا عن نادال وفيدرير!"

رئيس باريس سان جيرمان يواصل فتح النار

تحدث القطري ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ومالك نادي باريس سان جيرمان عن تطلعات أندية دوري السوبر ليج وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة، على هامش اجتماع مع اللجنة المشرفة على هذا المشروع.

وتطرق الخليفي لتصريحات فلورنتينو بيريز التي تحدث فيها عن أن نجمي التنس رافاييل نادال وروجر فيدرير مختلفان عن البقية وأن هذا هو الوضع في عالم الرياضة عمومًا.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: "كي أكون أمينًا، شعرت بالحزن من أجلهم لأنهم أظهروا عدم فهم بكرة القدم ونظامها السليم".

وأضاف: "لدي خبرة بعالم التنس، لكن فيدرير ونادال على سبيل المثال واللذين يعدان من أفضل الرياضيين على الإطلاق لم يطالبا أبدًا ببطولة منفصلة لهما، كل مباراة كانت مهمة ليصلا إلى ما وصلا إليه، مصلحة الكرة الأوروبية تقتضي الالتفات لكل الأعضاء في (يويفا)".

وأردف: "نفكر أيضًا في المشجعين، في اجتماع أمس كان صوت المشجعين عاليًا وواضحًا، لقد تحدثوا من قلوبهم، لا مكان للأنانية في كرة القدم، نستطيع أن ندخل تحسينات على نظام اللعبة دون أن نحطم كل شيء".