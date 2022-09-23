الخليفي يوجه سهام الانتقاد لريال مدريد بسبب السوبر ليج.

تعجب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان من سعى ريال مدريد في إنشاء بطولة دوري السوبرليج، ليحل محل دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

ريال مدريد خاض فكرة تنظيم بطولة دوري السوبرليج، مع يوفنتوس وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى والتى انسحبت في الأخير خوفًا من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "اليويفا"، والذي رفض تنظيم البطولة خارج مظلته والتى ستقتل المنافسات الأوروبية الأخري وكذلك الدوريات الكبرى.

وناقش الخليفي فكرة السوبرليج في الاجتماع الذي انعقد أمس الجمعة في اسطنبول، ووجه سهام الانتقاد لريال مدريد خلال حديثه على فكرة البطولة.

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وقال الخليفي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الغريب أنهم يحتفلون بتحقيق دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنها أفضل مسابقة للأندية في العالم".

وأتم حديثه قائلًا: "مع ذلك يحاولون استحداث بطولة جديدة، لكننا لن نضيع وقتنا مع هذا نحن نمضي قدمًا".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقب، بعد أن تُوج باللقب الأخير على حساب ليفربول الموسم المنصرم.