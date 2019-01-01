الخليفي يرفض عرضًا لا يُقاوم لبيع نيمار لريال مدريد

ماذا يريد باريس سان جيرمان؟

قالت صحيفة "ليكيب" في تقرير حصري عبر نسختها المطبوعة، إن إدارة باريس سان جيرمان بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رفضت الموافقة على عرض لا يُقاوم، لبيع البرازيلي نيمار جونيور لريال مدريد قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل أغلى لاعب في العالم منذ بداية فصل الصيف، بعد انتهاء شهر العسل بينه وبين إدارة النادي، على خلفية عدم التزامه خارج المستطيل الأخضر، قبل أن يتطور الخلاف بعد تخلفه عن العودة لمعسكر الاستعداد للموسم الجديد في الموعد المتفق عليه.

وفي الأيام والساعات القليلة الماضية، تسابقت الصحف في فرنسا وإسبانيا على تحديث الأنباء والشائعات حول مستقبله، ما بين تقارير تراهن على اقترابه من العودة لبيته القديم برشلونة، وأخرى تضع اسمه في جملة مفيدة مع ريال مدريد، والجديد دخول يوفنتوس على الخط.

لكن في آخر ساعات الأربعاء، فجرت الصحيفة الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن تفاصيل العرض الضخم الذي قدمه اللوس بلانكوس من أجل تغيير وجهة نيمار لـ "سانتياجو بيرنابيو" بدلاً من العودة إلى "كامب نو".

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الريال عرض التخلي عن الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل، بالإضافة لمبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو، مع ذلك قوبل العرض بالرفض، وذلك دون الكشف عن أسباب الرفض.

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



انظروا ماذا فعل عبد الناصر الخياطي لاعب فريق قطر بدفاع الدحيل👀👇pic.twitter.com/nB9dnrEUxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

وتجمع أغلب التقارير منذ فترة، أن الإدارة الباريسية ترفض كل أنواع المقايضة، ويُقال إن شرطها الوحيد الحصول على أعلى عائد مادي من الصفقة، بما يعادل المبلغ الذي تم تحويله لحساب برشلونة عام 2017، لتفعيل الشرط الجزائي في عقده -222 مليون يورو-.