الخليفي وتوخيل للاعبي باريس: طموحنا أكبر من ربع نهائي الأبطال

رئيس النادي ينتظر المزيد من نجوم باريس سان جيرمان

أثنى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على أداء اللاعبين ونجاحهم في إنهاء عقدة الفريق في تخطي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفاز العملاق الباريسي على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب "حديقة الأمراء"، ليتأهل للدور ربع النهائي، بعد الخروج من الدور ثمن النهائي في آخر ثلاث مشاركات.

وبعد المباراة قال رجل الأعمال القطري "كانت مباراة رائعة، وكانت هناك شكوك، إذ قالوا إننا فشلنا في تخطي هذه المرحلة في آخر ثلاث سنوات، لكننا قدمنا مباراة مثالية".

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وأضاف "نحن سعداء للغاية، ولا نريد التوقف عند هذا الحد، وذلك لأن طموحنا أكبر".

وختم حديثه المقتضب "نستحق الاحتفال الليلة، لكننا نفكر فيما هو قادم. على أي حال قدمنا مباراة رائعة لجماهيرنا فهم مهمون بالنسبة للنادي، وأنا سعيد لأننا قدمنا مباراة رائعة لهم وأظهرنا شخصيتنا".

أما المدرب توماس توخيل، فقال "لعبنا كفريق مترابط، وكان من الضروري إظهار ذلك، مبروك للاعبين، وأنا سعيد لهم، وقبل المباراة كانت هناك أجواء جيدة مع المشجعين، كانت الحالة المزاجية جيدة، واليوم قدمنا مباراة رائعة، وسمعنا أصوات مشجعينا"ز

وأنهى حديثه "هذا الانتصار من أجل الجماهير، لقد عانينا معًا، وكان من الضروري غلق المساحات أمام المنافس، وحسنًا فعلنا بعملنا الجماعي، بذلنا مجهودًا كبيرًا وبدون جماهيرنا. وهذا الأمر لن يكن سهلاً على الإطلاق".

والمعروف أن المباراة لعبت بدون جماهير، خوفًا من انتقال عدوى كورونا بين المشجعين.