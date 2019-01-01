الخليفي: لدينا نظام جديد في باريس والباب مفتوح لرحيل من يعارض

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب لا يمتثل للطريقة الجديدة في إدارة النادي بوجود ليوناردو مديرًا رياضيًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فتح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الباب للرحيل أمام أي لاعب لا يمتثل للطريقة الجديدة في إدارة الأمور الرياضية بالنادي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الخليفي ونقلتها "فرانس فوتبول" وأكد خلالها أن الاتفاق مع ليوناردو على عودته كان سريعًا للغاية.

وقال الخليفي: "لقد تم الاتفاق على كل شيء مع ليوناردو بشكل سريع، ووجوده سيكون هام للغاية بالنسبة للجميع خاصة اللاعبين، وسيتولى كل الأمور الرياضية".

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وأضاف“سيكون على اللاعبين أن يتحملوا المزيد من المسؤوليات أكثر من أي وقت مضى، الأمر سيكون مختلفًا بشكل كلي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "سيكون عليهم أن يعملوا بشكل أكبر ويقدموا المزيد، هم ليسوا هنا من أجل الاستمتاع وإذا كانوا لا يوافقون على وجهة النظر تلك فالباب مفتوح، مع السلامة، لا أريد تصرفات كالنجوم في الفريق".

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن قبل ساعات عن رحيل أنتيرو هنريكي مديره الرياضي السابق وتعيين ليوناردو الذي سبقه في المنصب والذي عمل بالأشهر الأخيرة رفقة ميلان.